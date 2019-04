Investigan presunto abuso de un menor

La fiscalía general de justicia en la región norte uno, viene llevando a cabo la investigación de una abuso sexual a un menor de edad en el sector de la Villa de Fuente·De acuerdo a las investigaciones es un niño del cual no se dijo la edad, que fue víctima del abuso sexual.La fiscalía general de justicia en la región norte estaba ayer en la mencionada investigación con el fin de determinar si se trataba o no de una violación.No se habían dado a conocer mayores detalles, si había personas detenidas.El menor sería llevado a una clínica, además de que sería revisado por el médico legista de la fsicalía general del estado en la reigón norte uno.Se busca con las pruebas correspondientes confirmar si el niño fue víctima o no del abuso sexual.