Investigan presunto plan terrorista en Times Square

Un bangladesí residente en Nueva York y sospechoso de planificar un atentado en Times Square fue detenido el jueves y será presentado ante un juez este viernes.Según la prensa local, el sospechoso era vigilado por las autoridades, que lo detuvieron cuando intentaba comprar un arma con un número de serie borrado a un agente policial encubierto.El diario The New York Times informó que el sospechoso, un bangladesí residente del barrio de Jackson Heights, en Queens, que posee permiso de residencia y trabajo en Estados Unidos, habría indicado que quería lanzar una granada en Times Square.Según la televisión NBC, el detenido ha hecho comentarios yihadistas y se ha referido a Al Qaida y al Estado Islámico, pero no ha prestado juramento a esos grupos.Citando fuentes cercanas a la investigación, medios locales informaron que el hombre actuó solo y no presentaba una amenaza inmediata, pero que su comportamiento justificaba no obstante un arresto.Una fuente judicial confirmó la detención del sospechoso el jueves y dijo que sería presentado este viernes ante un juez de la corte federal de Brooklyn.Consultada por la AFP, la policía de Nueva York trasladó los llamados a la oficina del FBI en Nueva York, que no ha respondido.El mayor sitio turístico de Nueva York, Times Square es regularmente objeto de ataques o de intentos de atentados.En 2017, el exveterano de la marina estadounidense Richard Rojas -sin ningún lazo yihadista- avanzó con su automóvil por el medio de Times Square a toda velocidad, subió a las aceras durante varias cuadras y arrolló a varios peatones, un ataque que dejó 22 heridos y mató a una joven de 18 años.Poco después, en diciembre de 2017, un bangladesí intentó detonar una bomba casera en un concurrido túnel que conecta la estación de buses de Nueva York y Times Square, sembrando el pánico. El único herido de gravedad fue el hombre que llevaba la bomba consigo, ya que el artefacto no explotó como estaba previsto. Tres personas sufrieron heridas leves.En 2016, tres hombres que planeaban colocar explosivos en Times Square así como en el metro de Nueva York fueron arrestados antes de pasar al acto.