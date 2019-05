Investigan pugna sindical en ataque en Cuernavaca

Roberto Castrejón Campos, líder en Morelos de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se investigue a Bulmaro Hernández, líder del Nuevo Grupo Sindical, por el asesinato de su hijo, Roberto Castrejón Calderón, cometido ayer en el centro de Cuernavaca."Por como sucedieron los hechos, esto no es de ahorita, lleva varios años, se vieron rebasados, ya no tienen el apoyo que tuvieron con la anterior administración y mi hijo les quitó la mayoría de los ambulantes."Ellos (Hernández y su hijo Ben Hur Hernández) están desesperados y pudieron haber hecho cualquier acto de desesperación, por eso solicito que se habrá una línea de investigación contra ellos", dijo en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.Además, el líder sindical negó que haya amenazado a Hernández, como acusó ayer.En tanto, el fiscal del Estado, Uriel Carmona, informó que sí hay una línea de investigación que toma como hipótesis la pugna entre sindicados como motivación del crimen."Esa posibilidad no la estamos dejando de lado, es una de las líneas de investigación, pero tenemos que ser objetivos y nos valdremos de los elementos probatorios de ese hecho en cuanto a la motivación", explicó también en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.Reiteró que el atacante detenido, identificado como Maximiliano "N", actuó solo, aunque se investiga para dar con el autor intelectual, quien habría pagado al tirador.Sin embargo, dijo que no se ha comprobado judicialmente que el atacante haya recibido 5 mil pesos para realizar la agresión, como aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque tampoco descartó que haya sido así."No lo tenemos corroborado jurídicamente, no lo tenemos en una declaración oficial que pueda servir para llevarlo ante el juez, esa es información técnica, pero no descartamos esa posibilidad. Estamos buscando al autor intelectual", indicó.El funcionario añadió que mañana se realizará la audiencia de vinculación a proceso del implicado.