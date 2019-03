Investigan red de corrupción en Cofepris

La Secretaría de Salud analiza la posibilidad de interponer denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por una presunta red de corrupción dentro de la Cofepris para la regulación de diversos medicamentos, entre ellos la cannabis para uso medicinal.La dependencia identificó una serie de procesos críticos relacionados con más de 30 acciones de regulación de medicamentos y que, en algunos casos, hay pasos que exigen revisión.“Se han identificado procesos críticos, esquemas de operación y una llamada entre comillas “red de corrupción” que nos ha limitado el que su accionar y su pronta ya corrección de problemas sea válida para muchas instancias que son importante, no sólo en salud, sino también en otros aspectos.“En este contexto se han encontrado muchos pasos duplicados que requieren ser revisados, donde se han metido intereses tanto de funcionarios, como de usuarios, en los últimos años, esto es lo que se ha estado retrasando”, dijo en entrevista el secretario Jorge Alcocer Varela, luego de comparecer ante comisiones del Senado.El funcionario aseguró ante las comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social del Senado que, con el respaldo de la Cofepris, fortalecerán la farmacovigilancia en México.Jorge Alcocer dijo que varios proyectos han quedado parados, entre ellos la regulación de la mariguana.“Se hizo a unos días de terminar noviembre 2018, fue un poco atropellada, no se concretaron muchas necesidades que legalmente se requieren cumplir para el registro, la regulación de aceptar un nuevo producto y más cuando se tiene que precisar en su uso medicinal, dejarlo abierto al uso indiscriminado que hace que pueda ser infiltrado por jóvenes y niños”, destacó.Jorge Alcocer dijo que presentarán el caso ante la Fiscalía General en cuanto tengan los elementos necesarios.“No, no todavía, pero en cuanto se tengan los elementos para presentárselo… la Fiscalía no puede recibir cosas nada más así (…) pero se hará en el caso necesario”, aseguró.