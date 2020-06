Investigan tráfico de actas de defunción; modificaron causa de muerte por Covid-19

Escuchar Nota

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México investiga a una, integrada porEn dicha red también están presuntamente vinculados, quienes son señalados como responsables de expedirLa investigación inició tras una denuncia ante ladel Gobierno de la Ciudad de México, luego de quey no por el virus, publica El Universal Cabe señalar que además de representar un riesgo para la sociedad, con las acciones de dicha redLos avances en la investigación apuntan a que, de los cuales han ubicado poco más de 800 que se expidieron en alcaldías como Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y en los municipios de Ecatepec, Nezahualcoyotl, Tlalnepantla, Texcoco y Chimalhuacán.Según la carpeta de investigación, CI-FICUH/CUH-8/UI-1S/D/ 00051/06-2020, de momento se tiene identificados a; de está cifra, cinco ya fueron citados a declarar en torno a lo sucedido, pero no hay un solo detenido ni les han imputado algún delito las autoridades.Fuentes cercanas a la indagatoria explicaron que en caso de encontrar culpable a uno de los médicos o funcionarios, el castigo máximo que, pero no llegarían a prisión, pues el delito de presunta omisión que cometieron no es considerado grave., de comprobarse que actuaron con dolo.Trascendió que en la metrópoli realizaron inspecciones sorpresivas aque no se han utilizado.