Investigan ‘vacunación clandestina’ a funcionarios de SRE

Las Secretarías de la Función Pública y de Relaciones Exteriores investigan una presunta “vacunación clandestina” a servidores públicos de la vacuna china contra covid-19 CanSino Biologics, actualmente en Fase 3 en México, en la que estarían involucrados la subsecretaria de la Cancillería, Martha Delgado y Javier Jileta, ex director general de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil de la misma dependencia.El funcionario de la SFP señaló que en el mensaje recibido se acusa a la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado y al exfuncionario de esta dependencia, Javier Jileta, de “haber incurrido en cohecho, utilización indebida de información, abuso de funciones al dar acceso a vacunas (no placebo) NO autorizadas por Cofepris a diversos funcionarios dentro de la Administración Pública y convertir ese predio en centro de vacunación no autorizado”, por lo que solicitan la intervención de las autoridades para “parar estos actos de corrupción y de privilegio para unos cuantos mientras miles de mexicanos enferman y mueren diariamente”.Actualmente, la vacuna CanSino se encuentra en ensayo de la Fase III en la que participan al menos 7 mil voluntarios de distintos estados de la República.Con información de Excélsior