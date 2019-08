Piden investigar a BBVA Bancomer por caso Ficrea

El PAN pide que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, realice una amplia investigación sobre las inversiones ilegales realizadas por el Tribunal Superior de Justicia en Ficrea, trianguladas por medio de Bancomer.Gerardo Abraham Aguado Gómez, diputado, planteó que la misma institución bancaria informe al Congreso del Estado la información que posea al respecto.El TSJ invirtió cerca de 126 millones de pesos en la Financiera, en contravención a la ley, arriesgó y perdió los fondos públicos en instrumentos especulativos, indicó.Explicó que Gregorio Pérez Mata, como presidente del Tribunal, y su equipo de trabajo, hicieron la inversión con recursos del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, a sabiendas de que era un procedimiento ilegal.De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado, Ficrea no estaba autorizada para contratar con el TSJ porque la CNBV le autorizó el nivel de operaciones I y se requería el nivel III ó IV, así como la autorización expresa de la Comisión para recibir y administrar recursos de entes gubernamentales.Así, los contratos eran ilegales porque no fueron inscritos en el Registro de Contratos de Adhesión, requisito establecido en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.Añadió que Ficrea triangulaba sus operaciones bancarias, dado que desde la negociación de los contratos se acordó que el TSJ realizaría sus depósitos en cuentas de Ficrea, a través de BBVA Bancomer.Refirió que la Financiera empleaba empresas privadas para triangular operaciones pues, al menos en dos ocasiones, las transferencias que se hicieron al TSJ provinieron de cuentas a nombre de las empresas Leadman Trade y Baus and Jackman Leasing.Además, modificó unilateralmente y sin dar aviso, el número de una de las cuentas presuntamente abiertas a nombre del Tribunal.Estos elementos, señaló el diputado, debieron alertar a los funcionarios del Poder Judicial que negociaron y operaron los contratos. Sin embargo, al denunciar a la Financiera ante la PGJE (hoy Fiscalía General), Pérez Mata aseguró que habían sido “engañados”.“Los hechos, además de desmentir de forma contundente la versión original de Gregorio Pérez Mata, dejan en claro que se cometió un fraude a gran escala, orquestado por los altos mandos del Tribunal”, apuntó.