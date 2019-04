Investigarán obras en carboeléctricas de Nava

.(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)

Luego de que empleados de la Comisión Federal de Electricidad denunciaron de manera pública, que las obras de mantenimiento de las carboelécticas de Nava se están adjudicando a empresas que no tienen experiencia en el ramo, pero que son recomendadas por un alto funcionario de la CFE, el senador Armando Guadiana Tijerina y el delegado federal de Coahuila Reyes Flores Hurtado manifestaron que se habrá de investigar estos hechos de los cuales no tienen conocimiento oficial.El delegado Reyes Flores Hurtado señaló que él no tiene conocimiento ni del proceso de adjudicación o licitación para el mantenimiento o que empresas están interviniendo ni en qué condiciones.“Habrá que revisarlo, es un tema que puede ser interesante para mí, pero yo llamaría a la gente a que denuncie si tiene información, ya que esto nos facilita las cosas, porque luego nos llegan como leyendas urbanas las cosas y sin elementos y sin nada y no encontramos de donde agarrar el hilito”.Señaló que si algún empleado o funcionario de las carboeléctricas tiene conocimiento de hechos que pueden constituir casos de tráfico de influencias o corrupción pueden hacer la denuncia por correo electrónico a su correo personal que es:“Si me hacen llegar pruebas que a mí me permita estirar el hilo investigamos y si hay alguna irregularidad le entramos a exigir que se sancione a quien resulte responsable sean internos o externos”.Por su parte, el senador Armando Guadiana Tijerina al ser cuestionado sobre este caso comentó que no tiene conocimiento de que los contratos se estén dando a empresas recomendadas por funcionarios de la CFE y sin experiencia en este tipo de trabajos.“Se está dando mantenimiento en varias unidades, creo que dos de Carbón II y una de Carbón I y las otras ya están listas” y agregó que no tienen conocimiento de sí alguna empresa ha sido recomendada por un alto funcionario de la CFE.“Eso es lo que hay que evitar no podemos estar a expensas de ellos,yo creo que eso debe acabarse, hay que hacerlo del conocimiento del delegado federal para que haga una investigación al respecto y que se revisen los contratos”.