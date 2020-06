Inviable operación de carboeléctricas sin suministro de Micare

Escuchar Nota

"En esos términos nos empezó a plantear primero la posibilidad de ajustar el contrato trianual que tiene la Unidad Micare para reducir tanto el volumen como el precio del carbón, querían reducir el volumen en un 405 y el precio en un 40%", dijo Orduña Mangiola

"En esos términos ninguna empresa de ningún tipo podía sostenerse con una rebaja de 40% en sus volúmenes de producción y 40% en el precio del carbón, además no se justificaba en términos de mercado".

"Y se vino funcionando así, obviamente las plantas bajan un poquito el rendimiento, pero la cuestión social y el efecto económico lo justifican, pero las plantas no pueden trabajar solo con el carbón de la Carbonífera porque no están diseñadas para eso tecnológicamente".

"Buscaremos la fórmula de cierre de la empresa porque hacia eso vamos encaminados".

"Nuestra preocupación es precisamente cuidar el empleo, con toda la crisis económica que hemos enfrentado desde que congelaron las cuentas el año pasado, no ha salido personal, mantenemos la plantilla de 20 mil trabajadores, hemos hecho un esfuerzo sobrehumano hasta para pagar las nóminas dos veces al mes", dijo finalmente Francisco Orduña.

La decisión dede, obedece a otras consideraciones, y lasno pueden trabajar únicamente con el suministro de laporque no están diseñadas tecnológicamente para eso.Si lo que están proyectando es producir con las reservas que tienen de lo que les, mezclándolo con lo que compren en la Carbonífera, eso al nivel actual de generación, que es el 20% de la capacidad productiva, les alcanzará para cuatro o a lo mucho seis meses.Así lo señaló en entrevista, quien acusó que hay una manipulación abrupta y vil en lay en la negativa de la CFE a considerar los argumentos que les ha presentado la empresa.Recordó que, que están trabajando exclusivamente con un generador al 20% de su capacidad.Ante ese planteamiento, se les hizo ver que cuando se firmó el contrato la empresa tuvo que diseñar un plan de negocios para poder cumplir ese contrato lo que implicó, camiones de 300 toneladas, para dragas de alta capacidad, etcétera, y además préstamos financieros para echar a andar el contrato.planteó que si había una reducción en el volumen a suministrar, hubiera una ampliación en la duración del contrato para poder alcanzar un equilibrio, "porquese va en estos momentos el pago de créditos".Sin embargo,, "cada vez se fueron poniendo más dictatoriales y terminaron la semana pasada cancelando los contratos de carbón en términos de lo cual nosotros vamos a recurrir a todas las instancias legales, eso es una violación contractual, todas las justificaciones que han dado son falsas, es una manipulación abrupta, vil".Y reiteró:, además implica cinco mil empleos en proveedores de bienes y serviciosy también se van a ver afectados todos los pequeños y medianos productores de laque de alguna manera comparten el abasto a la CFE. Esto va a tener un impacto calculado en más de 25 mil empleos en esa región.En cuanto a las declaraciones de, de que se privilegiará a los pequeños productores, el entrevistado la consideró como una manipulación más, "vieron que hay una reacción de toda, de enojo por esta posición dictatorial que tomó la CFE, que no la debe haber tomado sin consulta más arriba obviamente, y está tratando de dividir".Enfatizó que las plantas fueron diseñadas para trabajar con el carbón de Río Escondido, así han trabajado desde la fundación deen forma normal y exitosa.se han mantenido históricamente entreen términos de rendimiento.En el gobierno derecordó Francisco Orduña, para ayudar a los pequeños y medianos productores de laque afrontaban una crisis en ese momento, se hizo una adecuación para que puedan participar ellos con hasta un 30% de la provisión de carbón, 70% de la cuenca de río Escondido que es la que explota Micare y 30% de la región Carbonífera.Dijo que por parte dey sus subsidiarias han estado abiertos a la negociación, con "n" propuestas de solución, pero la negativa no está de su parte.Hizo ver que a, "un tiburón político",r, sin embargo ni le avisó a la empresa, ni le avisó a los alcaldes, ni al gobierno del estado, "entonces aquí hay algo muy raro que escapa a las cuestiones técnicas".Tras reiterar la disposición a negociar y tender todos los puentes necesarios, en términos racionales, dijo que por la vía legalrecurriendo a tribunales nacionales e internacionales.En cuanto a la relación con los trabajadores de las unidades mineras, dijo que no hay ningún cambio en este momento, no están produciendo, peroy los tajos es un trabajo largo que tendrán que hacer la misma gente.Dijo que con las autoridades estatales y municipales mantienen una permanente comunicación, y están atentas a la situación conscientes del impacto que esto tendrá en la entidad.