Invidentes piden cajeros automáticos y tarjetas bancarias en braille

Escuchar Nota

“Ya me pasó, en una de las sucursales bancarias abrí una cuenta de ahorro y me dijeron todo lo que se requiere para abrir esa cuenta, cuánto necesitaba tener en la cuenta para que no cobraran ninguna comisión. Abrimos la cuenta y yo tenía esa información en mi cabeza, que dije necesito tener tanto mínimo para que no me cobren comisión”.

“Vuelvo a los 3 meses y ¡oh, sorpresa!, para poder retirar el dinero me encuentro con la sorpresa de que tenía mucho menos de lo que yo tenía, pregunté y me dijeron que habían cambiado las políticas de la cuenta y estaban cobrando la comisión porque no tenía el promedio, que se cobraba alguna comisión, le dije ‘pues es que a mí no me avisaron’, me dice ‘es que venía en el contrato’, y como el contrato viene en blanco y negro, ahí está la experiencia negativa de que no me percaté por esa situación”.

, de 35 años, se enfrenta a los obstáculos bancarios para poder realizar depósitos, pagos y retiros, puesto que los sistemas de operación no están preparados para responder a las necesidades de quienes, como ella, presentan ceguera o debilidad visual, y debe apoyarse en un familiar para cualquier trámite.“El problema que existe en lases que todos los documentos que otorga dicha sucursal son, nosotros las personas con discapacidad le llamamos en blanco y negro, porque son en texto y para nosotros requerimosque llamamos visual, de nuestra confianza, para que nos lea cualquier trámite que tengamos que realizar”.En caso de no contar con el acompañamiento en ese instante, de un familiar o amigo de su confianza, deben recurrir al respaldo de un empleado bancario, aunque se puede prestar aque terminan por afectarles económicamente.La información bancaria, como contratos y estados de cuenta, no son accesibles para personas ciegas y débiles visuales,, para poder ser totalmente independiente y no depender de una persona externa”.Para evitar estas malas experiencias, las personas con ceguera o débiles visuales, proponen soluciones.“Yo propondría que fuera tanto en, que no fueran imágenes, para que nosotros pudiéramos darnos cuenta con nuestros equipos, con un lector de pantalla, poderlo estar leyendo y darnos cuenta de los documentos que nos otorga la sucursal, o en braille estarlo leyendo para poder tener ese conocimiento, tanto apertura de cuenta, cancelación de cuenta, váuchers, depósitos”.También plantean que, al menos, una sucursal de cada banco cuente con cajeros adaptados a“Sería excelente, porque así podríamos ir a retirar de forma independiente a un cajero, tanto en braille, pero también que tengan parlante para que podamos escuchar qué es lo que sigue para poder realizar ese retiro”.Así, no tendrían que compartir el número de la tarjeta