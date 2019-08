Invierten 40 mdp en carretera Frontera-San Buenaventura

El Gobernador del Estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, puso en marcha la rehabilitación y modernización del cuerpo sur de la Carretera Federal No. 30 Frontera-San Buenaventura, en el tramo del kilómetro 6+400 al Kilómetro 18+000, con una inversión estimada en 40 millones de pesos, dentro del programa “Vamos a Michas” y recursos del Impuesto Sobre Nómina (ISN).Acompañado del Alcalde de este Municipio, Florencio Siller Linaje, dieron a conocer el arranque de los trabajos que tanto se esperaban para mejorar la vialidad y luminosidad de este tramo.Al tomar la palabra, el Mandatario estatal recalcó que la visita de los funcionarios federales a Coahuila es una buena señal.“Estamos bien y contentos con obras como las que arrancamos hoy aquí, Florencio Siller y Gladys Ayala, gracias a todos los que hoy me acompañan. El Ejército Mexicano sigue siendo nuestro mejor aliado y reconocemos su trabajo en Coahuila.”, expuso.Destacó que los empresarios que aprobaron se invirtiera el Impuesto Sobre Nómina, es una señal de que están de acuerdo con esta obra necesaria y prioritaria.“Seguimos enviando mensajes claros y contundentes de unidad en estos momentos, y lamento los hechos suscitados en la Unión Americana”, dijo.“Hoy arrancamos una obra importante. Todas las obras son importantes, entre ellas la ampliación del Libramiento Carlos Salinas de Gortari y otras más, Monclova y Saltillo son ciudades ancla en cuanto a lo económico se refiere.“Hoy reafirmo mi compromiso para AHMSA de apoyar para que no se pierda un sólo empleo, esperamos que pronto se solucione el problema nos interesa el empleo y sus trabajadores”.Detalló que en cada estudio que se realiza en Coahuila, la Región Centro sale bien posicionada, porque se trabaja todos los días por tener un estado con seguridad, competitividad y generador de empleos y la unidad que existe con todos los sectores, eso hace un estado con rumbo definido de progreso.Riquelme Solís reconoció que Coahuila avanza independientemente de lo que pasa y lo que sucede, por lo que pidió a los miembros de sociedad e Iniciativa Privada estar unidos.Con este tipo de obras, dijo el Gobernador, se expone que se trabaja en un tramo considerado como una de las obras prioritarias, por ser una arteria que ordinariamente registra un alto flujo de conductores, entre ellos trabajadores en ambos municipios, y de esta forma se garantizará su seguridad y alumbrado por las noches y tendrá mayor visibilidad.Precisó que la llegada del Politécnico a San Buenaventura es un gran aliciente para el municipio y la región, porque permitirá a los jóvenes mayor infraestructura educativa de nivel superior.Por su parte, el Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado, Gerardo Berlanga Gotés, expuso que este tipo de obras contempla las guarniciones, base hidráulica, recuperación del pavimento existente, pintura de guarnición y señalamientos horizontal y vertical.En cuanto al sistema de alumbrado público que se colocará, se indica que será el suministro e instalación de poste de 12 metros de altura doble percha, siendo un totalde 185 piezas, luminaria de 150 watts tipo led, colocando 370 piezas distribuidas a lo largo.Además, una subestación eléctrica de 15 Kva, que incluye 10 piezas en toda la obra y la construcción de igual número de bases de concreto para la colocación de la postería, siendo un total de 185.“Estas obras reflejan el trabajo coordinado entre Estado y municipios, que mejoran la conectividad como la de hoy en Frontera, en el cuerpo sur de este tramo carretero, que la hará más segura y ordenada”, expuso.El Alcalde de Frontera, Siller Linaje, agradeció que la mezcla de recursos del programa “Vamos a Michas” es un aliciente para el desarrollo de obras sociales, que tanto la Iniciativa Privada como la sociedad civil demandaban, ya como una prioridad.“Hacemos sinergia con el Estado para una adecuada infraestructura social, me queda claro que con estos trabajos en esta importante vía de comunicación viene a mejorar la vialidad de quienes por ella transitan”, expresó.“Señor Gobernador, los fronterenses le agradecemos esta obra y la inversión que se ejerce, que traerá inversiones que generarán empleos”.Al tomar la palabra, la Alcaldesa de San Buenaventura, Ayala Flores, agradeció al Gobernador del Estado esta obra que viene a satisfacer una demanda ciudadana, porque miles de ciudadanos transitan por esta arteria.“Para quienes transitamos diariamente es un gran beneficio. el Mandatario estatal vio la necesidad y ahora luego de décadas se hace realidad... señor Gobernador: A nombre los los ciudadanos le damos las gracias por esta obra carretera que beneficia a los habitantes de este y otros municipios de la Región Centro”, señaló.Mientras tanto, la alumna Itzamar Pérez Castillo, de la Universidad Politécnica Monclova-Frontera, dijo:“Me permito recibir a una persona a la que tenemos mucho qué agradecer, ¡Gracias, señor Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, nos ha enseñado que cuando se quiere, cualquier cosa es posible! Gracias por esta obra que nos hacía tanta falta”.Posteriormente, el gobernador Miguel Riquelme, acompañado del Alcalde de Frontera, el Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Berlanga Gotés; la alcaldesa Ayala Flores; Francisco Saracho Navarro, Secretario de Inclusión y Desarrollo Social; el TTE Coronel de Infantería César Lara Tinoco, y de Raúl Flores, Presidente de CMIC Monclova, dieron el banderazo de arranque de las obras.