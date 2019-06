Invita Cultura a Muestra Internacional de Cine en Monclova

La Secretaría de Cultura del Estado (SC) arrancó la 66 Muestra Internacional de Cine en su edición 2019, en instalaciones del Museo Pape, donde se proyectará una serie de películas hasta el próximo 12 de julio, a partir de las 19:00 horas, indicó Cristina Rodríguez y Rodríguez, coordinadora regional de la SC.Expuso que la exhibición será de lunes a viernes únicamente, para que la ciudadanía acuda a partir de las 19:00 horas, iniciando puntualmente y tendrán duración estimada entre una hora 45 minutos a dos horas.“Es la muestra internacional que año con año se lleva a cabo. Serán de diferentes países y todas tienen un mensaje, conllevan a la vez una reflexión para quien las ve, vale la pena verlas, son para adolescentes y adultos”, explicó.De esta forma, se arrancó la muestra con la proyección de la película “La Camarista”, filme mexicano del 2018, bajo la dirección de Lilia Avilez, cuya sinopsis indica que Eva es una joven camarista quien trabaja en uno de los hoteles más lujosos de la Ciudad de México, y las jornadas extensivas y laboriosas hacen que Eva no pueda cuidar a su hijo mientras trabaja, pero está convenida que su situación mejorará cuando sea ascendida a un mejor puesto.Mientras tanto, la cinta francesa “La casa junto al mar”, presentada el pasado jueves 27, enmarca en una pequeña casa cerca de Marsella, en pleno invierno, a la cual, Angelé, Joseph y Armand, vuelven a la casa de su anciano padre.Angelé es actriz y vive en París, y Joseph se enamora de una chica mucho más joven.Armando es el único que se quedó en Marsella para llevar el pequeño restaurante que regenteaba su padre, y es momento de descubrir qué ha quedado de los ideales de su progenitor, además la llegada de una pequeña embarcación cambiará sus reflexiones.Este viernes 28 de junio se proyectó la cinta francesa “María por Callas”, en la que la ópera contemporánea no sería la misma sin la emblemática figura de María Callas.La cantante greco-americana no sólo resaltó por su forma de interpretar las arias de Verdi, Bizet o Puccini, y llevar la ópera a su nivel más popular, sino también por su vida al mismo tiempo tempestuosa y enigmática.De acuerdo a la cartelera, para el 1 de julio se exhibe la película “Ven y Mira”, de Eleim Klimov, de la Unión Soviética (1985).El día 2 de julio “Un día más con vida”, de Raúl de la Fuente y Damián Nenow, filmada en Alemania (2018).Para el día 3 de julio, ”En Guerra”, de Stéphane Brizé, de Francia (2018). Jueves 4 de julio, “Plaza París”, de Lucía Murat, filmada en Brasil, Portugal y Argentina (2017).Cerrando semana el viernes 5 de julio “Leto”, de Kirill Serebrennikov, Rusia-Francia (2018).Rodríguez y Rodríguez explicó que la cartelera atrae a ciudadanos que conocen de este tipo de arte cinematográfico, mostrando la gran participación de los ciudadanos.Finalmente, durante la segunda semana de julio, el día 8 se exhibe “Ocho de cada Diez”, de la autoría de Serbio Umansky Brenner, de México.El martes 9, de Laszlo Nemes, “Atardecer”, grabado en Hungría y Francia (2018).Miércoles 10, “La Boda”, de Stephan Streker, y grabada en 2016. Mientras que el jueves 11 se presenta “Angelo”, de la autoría de Markus Schleinzer, grabada en 2018.Finalmente, para el cierre, Asako1 Y 2:“Soñar o Despertar”, de Japón-Francia (2018).Rodríguez y Rodríguez destacó que anteriormente la muestra se presentaba en las instalaciones del teatro de cámara que se tiene en el Teatro de la Ciudad, pero por cuestiones de que está ocupado por ser temporada de graduaciones, se optó porque se realizara en la Biblioteca Pape.