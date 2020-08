Invita Cultura Coahuila a Exposición Virtual Alterpiece

Escuchar Nota

“Es una gran exposición y estamos contentos de participar de ella a través de nuestras plataformas”, dijo.

“Queremos que las y los coahuilenses nos acompañen en este maravilloso recorrido virtual guiado, que nos dará un panorama de las artes visuales que maneja en su obra David Corona”, explicó.

Lade coahuilense (SC), en coordinación con el Programa de Interacción Cultural y Social del, invita a laLa titular de la SC,, señaló que esta exposición es parte de un proyecto apoyado por el Fonca y que la inauguración y recorrido virtual guiado será el 25 del presente mes en punto de las 18:00 horas vía Facebook y YouTube.García Camil estará acompañada durante la transmisión de esta exposición por la, y el autor., (México, DF), es Licenciado en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de México. Participó en el intercambio del Programa de Apoyo a Proyectos Multimedia del Centro Nacional de las Artes y la Universidad de Toronto: New Media Technologies, implementation & Managemment.Entre sus reconocimientos destacan: 2007 The Gaze of 45 Mexican Photographers, Guangdong Museum of Art, Guangzhou, China. 2006 seleccionado en Festival Aella Foto Latina à Paris, seleccionado en WTC ARTFEST 06. 2003-2004 / 2005-2006 Becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Jalisco. 2005 Seleccionado del Programa Integral Foto Guanajuato 05. 1997 Becario del Fondo para la Cultura y las Artes del Estado de México.