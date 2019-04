Invita Gobierno a ‘brigadas de registros de nacimiento’

Para garantizar el derecho a la identidad, la Dirección de Registro Civil, con el apoyo de dependencias como el DIF Estatal y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), dieron inicio al Mes Especial de Registros de Nacimiento, que recorrerá las diferentes regiones del Estado para acercar este beneficio.Como parte de esta campaña de promoción al derecho a la identidad de todos los niños y niñas, se brindarán servicios de registros de nacimiento y certificados de inexistencia, este trámite se realizará sin costo.La Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Registro Civil, realizan brigadas continuas dando identidad a los niños en todos los municipios del estado, para alcanzar una mayor cobertura de registros de nacimiento.Esta campaña inició el 3 de abril y terminará el día 27 de este mismo mes; se verán beneficiados los municipios de Lamadrid, Monclova, Piedras Negras, Allende, Sabinas, Torreón, Saltillo y Nava.La Directora del Registro Civil en Coahuila, Dora Alicia de la Garza Villanueva, explicó que no estar registrado y por lo mismo no contar con un acta de nacimiento, priva a un niño de tener acceso a sus demás derechos, como protección, salud o educación, o a las mismas oportunidades de desarrollo que otros niños.El acta de nacimiento, dijo, sigue siendo uno de los principales requisitos para ingresar a la escuela u obtener reconocimiento legal de los estudios, así como para obtener servicios básicos de salud y seguridad social.También explicó que la inscripción del nacimiento de una persona ante el Registro Civil representa el reconocimiento institucional al derecho a la identidad, pues permite que a los niños se les reconozca un nombre, una nacionalidad y una familia.Además, les otorga capacidad jurídica y les permite beneficiarse de otros derechos fundamentales, dijo.Igualmente se exhorta a los padres de familia a darle la justa importancia y llevar a aquellos niños y niñas que no han sido registrados dentro del plazo de los 60 días, pues se estarán expidiendo los certificados de inexistencia para que puedan ahí mismo registrarlos.El Gobierno del Estado, que encabeza Miguel Ángel Riquelme Solís, refrenda su compromiso con la sociedad para acercar este tipo de programas a los municipios y así poder ayudar a todos los ciudadanos en la obtención de este documento oficial, garantizando una identidad jurídica.Las brigadas se llevarán a cabo los siguientes días:− 9 de abril, en Piedras Negras.− 10 de abril, en Allende.− 11 de abril, en Sabinas.− 26 de abril, en Torreón.− 27 de abril, en Saltillo y Nava.