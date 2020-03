Invita MARS a coahuilenses a realizar sus trámites desde casa

Escuchar Nota

Al atender las recomendacioneslas oficinas deestarán trabajando toda esta semana en horario de las 09:00 a las 14:00 horas, señaló el gobernadorEn ese sentido, exhortó a los contribuyentes a que no acudan a las oficinas si no es necesario que lo hagan, y la recomendación es realizar los trámites en línea a través de la página http://www.pagafacil.gob.mx El Gobernador informó que este es un sitio oficial y que en él hay una gran cantidad decon servicio las 24 horas del día.Aunque reiteró que las personas que deseen hacerlo pueden acudir a las oficinas estatales en los horarios establecidos.Recordó que los empleados de las oficinas deque trabajan desde sus casas debido a la contingencia por el COVID-19, tienen el equipo y la conectividad necesarios para realizar las funciones administrativas que se brindan de manera normal, desde sus hogares.Asimismo, señaló que durante las vacaciones del período de Semana Santa, que comienza el 6 de abril, habrá personal en las oficinas de Recaudación de Rentas para atender a las personas que así lo requieran.Riquelme Solís enfatizó que algunos de los trámites que pueden realizarse vía electrónica a través de la página http://www.pagafacil.gob.mx son:• Pago de derecho de control vehicular.• Notificación de obligaciones fiscales.• Licencia de Alcoholes.• Vigilancia de obligaciones AGR.• Carta de No Antecedentes Penales.• Actas de nacimiento, divorcio, matrimonio y defunción.• Carta de No Inhabilitación y recordatorios de presentar declaración patrimonial.• Certificados del Padrón de Proveedores y Contratistas.