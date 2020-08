Invita Newton al cambio

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Para el quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Cam Newton, es lamentable que aún se dé racismo en Estados Unidos y es repulsivo la brutalidad policiaca en contra de personas negras.



“Lo que ocurre a veces en nuestro país es extremadamente repulsivo y hasta que no encontremos la solución tenemos que unirnos más que nunca y ser uno dentro de las posibilidades.



“Desde las campañas Black Lives Matter y contra la injusticia social, ser más conscientes todos de algunas cosas y no hacer como que no vemos algo que es extremadamente evidente”, comentó “Superman”.



Newton indicó que su posición como estrellas de poderosas ligas como NFL y NBA les permite mandar mensajes no sólo contra el racismo, sino en temas como el Covid-19 y hasta las elecciones presidenciales.



“Se vuelve difícil ser padre y aunque somos conscientes de cuál es nuestro trabajo debemos usar nuestras plataformas para crear consciencia hacia este tipo de problemas, sobre todo en un periodo con tantas cosas, desde el Covid-19, el año de elecciones y la motivación para que vayan a votar”, dijo.