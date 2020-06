Invita Subcomité Covid-19 a laguneros a seguir respetando medidas sanitarias

Escuchar Nota

“La idea es no abrir por abrir, sino darles seguimiento hasta que cumplan con las medidas preventivas”, se aclaró.

Hoy se celebró el Décimo Cuarto, y fue encabezado por el Secretario del Trabajo del Estado, Román Alberto Cepeda González, donde se llegó a los siguientes acuerdos:− Realizar encuestas a través deen los diversos municipios de La Laguna para ver la situación que guarda este rubro en cada uno. Torreón ya la hizo.− Compartir losa los municipios de Francisco I. Madero, San Pedro de las Colonias, Viesca y Matamoros.− El Estado apoyará a los productores de candelilla de Sierra Mojada, mientras que el Ayuntamiento de Torreón les donó en este encuentro 200 despensas.− Construir agenda con todos los municipios para revisar protocolos y capacitación para gimnasios, restaurantes, bares y giros similares.Este Subcomité solicita a la población quepara evitar que los contagios por Covid-19 se sigan incrementando., informó que en coordinación con el Ayuntamiento de Torreón se realizaron capacitaciones para los gimnasios, academias de baile y tianguis.Esta semana inicia la preparación y reuniones con restaurantes-bares, dueños de cantinas y salones de eventos para revisar protocolos.El proceso es la capacitación,para supervisar si están aplicando las medidas sanitarias y próximamente si es que el Subcomité les permite la apertura.Por su parte, Luis Gurza Jaidar, Administrador Fiscal Central del Estado de Coahuila, dijo que atendiendo a la petición de la alcaldesa Patricia Grado Falcón se acudió al Hospital General de San Pedro desde la semana pasada para conocer las principales necesidades.Y también se tuvo una reunión con titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de este municipio.Se determinó que no se contaba con equipo de protección, por lo que son necesarias batas y botas, por lo que ahí mismo se hizo la requisición para que sean atendidos por el Estado y así sea cada semana.Dejó en claro que tantocomo IMSS reciben insumos —de parte de sus institutos— pero a veces son insuficientes, y por eso se les apoyará., dio las gracias al Estado y a este Subcomité por atender puntualmente la petición.Al tiempo que solicita la intervención del Gobierno de Coahuila para que gestione que los resultados de las pruebas que realizan las instituciones federales sean más expeditas, para prevenir más contagios por Covid-19., comentó que desde este organismo realizaron una encuesta local que compartió, para efectos de que este organismo lo tome en cuenta para la reactivación en toda La Laguna.Como resultados, informó que:− El 78.5 por ciento de los negocios están abiertos.− El 10.25 por ciento de los negocios que están cerrados pronto podrán abrir.− Entre el 2.5 y el 5 por ciento de los negocios que cerraron son los que ya no abrirán.La mayoría están en la mejor disposición de colaborar con las autoridades para no cerrar ante un rebrote, “y tiene actitud positiva, está esperando pronto salir adelante y piensa que este mismo año se recuperará la economía”.Para esta sesión, alacudieron también los ediles Nadia Jaramillo Rodríguez, de Viesca; Jonathan Ávalos Rodríguez, de Francisco I. Madero, y Jorge Zermeño Infante, de Torreón.El Coordinador de Comunicación e Imagen Institucional del Gobierno del Estado, Fernando Simón Gutiérrez Pérez; del Mando Especial, Enrique Hernández Cisneros; de la Secretaría de Educación, Flor Rentería Medina; de la Secretaría de Seguridad Pública, Adelaido Flores Díaz, y representantes de hospitales públicos y privados.Además, Carlos Chavarría Hermosillo por la Jurisdicción VI, y Rocío Quiroz Flores, Jefa de la Jurisdicción Sanitaria VII.