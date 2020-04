Invita UAdeC a alumnos a participar en su primer torneo de FIFA

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Coordinación Unidad Saltillo de la UAdeC está invitando a todos sus alumnos a participar en el primer Torneo FIFA 20, el cual se realizará en línea con la consola XBOX One.



Para la competencia pueden inscribirse como equipo de las facultades o bachilleres de la máxima casa de estudios, siempre y cuando sean alumnos inscritos; deben contar con XBOX Live Gold para ingresar en equipos de tres, pero sólo uno será elegido para jugar.



Las inscripciones se encuentran abiertas y se cierran este 1 de mayo, por lo que es necesario apresurar el paso y registrarse con Jorge Humberto Rodarte de la Unidad Saltillo al 844 161 8601 o al correo [email protected] en un horario de 10:00 a 13:00 horas.



Deberán enviar nombre completo de los integrantes del equipo, escuela o facultad a representar, matrículas y el nombre del usuario para el jugador en línea. La junta previa es el 5 de mayo y la competencia el 7 de mayo.







El sistema de competencia se definirá de acuerdo con el número de competidores registrados, escuelas facultades e institutos.



Para este evento habrá una serie de lineamientos, como es configuración y número de formaciones por partido, jugar a 11 vs 11 con equipos europeos o mexicanos, con partidos de 8 minutos en dificultad Clase Mundial, entre otras que se darán a conocer a los inscritos.



En cuanto a la premiación, será el apoyo y acceso a Internet a un alumno que no cuente con ello para sus clases en línea en lo que dure la cuarentena.