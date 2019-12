Invitan a adoptar una mascota, no comprarla

“Ahorita muchos aprovechan y sacan perros a la venta, pero al momento de tener un perro a la venta están creando una cadena de esclavitud de las mascotitas. Invitamos a la ciudadanía a adoptar a los perritos que fueron tirados a la calle o que nacieron en la calle”.

“Lo que intentamos hacer es buscarles un hogar, que les den amor. Les pedimos adoptar, hay muchos perros en la calle que necesitan un hogar, que necesitan cuidados, que desean ser queridos por alguien y al momento de adoptar un perrito está cambiando totalmente la vida de un cachorro o de un perro adulto.

En esta temporada navideña, larecomienda a las personasy evitar comprar perros porque hay quienes lucran con los animales, cuando estos requieren de cuidado y cariño.*“En lugar de comprar y regalar, que mejor adopten, la adopción de un perrito es una decisión consciente”, propuso, presidenta de la asociación.En estos momentos, el albergue para perros de lacuenta conhasta dos meses de nacidos, y con 8 perros adultos, que están a la espera de serPor desgracia, hay personas que no desean perros criollos, quieren tener animales de raza, no para proporcionarles los cuidados y cariño que cualquier animal merece, sino para venderlos y hacer negocio con las crías.Los perritos criollos, explicó, dan el mismo amor que cualquier perro de raza, incluso los criollos tienen menos enfermedades que los de raza, son más fuertes y no requieren demasiados cuidados pues tienen mejores defensas.Martínez Morales refirióde una perra labrador, a quien los dueños dejaron en la calle porque se cruzó con un perro de la calle y como las crías no son de raza para su venta, prefirieron abandonarlos.La Paloma, una perra criolla, ahora los amamanta porque la mamá murió hace unos días por el maltrato que recibió en las últimas semanas y ni los cuidados del veterinario pudieron salvarla. Un infarto terminó con su vida., expresó.