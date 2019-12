Invitan a brindar ayuda a los perros callejeros

Saltillo, Coah.- En temporada de frío la principal preocupación de los ciudadanos es mitigarlo con algún abrigo o comida caliente en el hogar, sin embargo existe una población invisible para la sociedad que pasa desapercibida y diariamente tienen que soportar las bajas temperaturas; los perros callejeros.



Colectivos en favor de los animales han realizado una campaña de concientización por medio de redes sociales en las que se exponen formas de ayudar a un perro callejero en época de frío.



Dentro de las indicaciones se encuentra brindarles agua, colocar un letrero con la leyenda “agua para perros callejeros” con el fin de evitar el robo del utensilio.



Esta acción se puede replicar en un plato con comida, pues los indefensos canes llegan a pasar horas vagando por las calles en busca de alimentación.



Los colectivos recomiendan además comprar ropa especial para mitigar las bajas temperaturas, así como brindarles alguna cobija vieja que ya no sea de utilidad en el hogar y donarla a estos animales.



En caso de notar alguna enfermedad o que requieran de ayuda médica, no dudar en trasladar el animal a un veterinario, mientras no sea agresivo o tenga rabia.





Solo 14



Según la Dirección de Salud Municipal, en 2018 se capturaron cerca de 4 mil 700 perros, de los cuales solo 14% fue adoptado, mientras que el resto fue sacrificado.