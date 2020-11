Invitan a coahuilenses a aprovechar descuentos del Buen Fin

Escuchar Nota

“Invitamos a la ciudadanía a que se acerquen, conozcan y disfruten los estímulos fiscales para sus trámites, y así poder ponerse al corriente o simplemente aprovechar los descuentos en certificados, licencias de conducir o el 10 por ciento extra para médicos y enfermeras”, declaró Díaz González.

“En apoyo por su entrega y gran labor hecha en esta pandemia, como reconocimiento se otorgará un 10 por ciento adicional a los médicos y enfermeras del Estado de Coahuila de Zaragoza que estén o se registren en el padrón, o que así lo acrediten al realizar el trámite de manera presencial en la Administración Local de Recaudación, se les otorgará dicho estímulo, adicional a los estímulos fiscales descritos del Buen Fin 2020”.

“Las promociones estarán disponibles hasta el 23 de noviembre en beneficio de los coahuilenses, en sus diferentes opciones de pago, las 24 horas a través del portal web Pagafácil, http://www.pagafacil.gob.mx, la aplicación móvil Pagafácil, el asistente inteligente de Facebook Messenger, las 19 ALR, los Módulos de Asistencia Fiscal y los diversos centros de cobro autorizados”, concluyó, el Administrador Fiscal del Estado.

El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la(AFG), te invita a que aproveches lasJavier Díaz González, Administrador Fiscal del Estado, compartió que los coahuilenses están aprovechando este Buen Fin en sus trámites hechos a través de lasy en sus plataformas digitales como Pagafácil Lasdel 2020 para los contribuyentes durante el Buen Fin son:• A propietarios de vehículos nuevos y usados que adquieran del día 9 de noviembre al 23 de noviembre del año 2020, paga únicamente la parte proporcional correspondiente por el Ejercicio Fiscal 2020, por concepto de, calculado sobre la cantidad que resulte a pagar.• Recargos a $1.00 (UN PESO 00/100 M.N.), causados por la omisión de pago oportuno en materia de las siguientes contribuciones:a) Impuesto Sobre Nóminas.b) Impuesto Sobre Hospedaje.c) Derechos de Control Vehicular de servicio particular.d) A los propietarios de vehículos de más de diez años de fabricación al ejercicio fiscal en curso; ye) Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y Derechos de Control Vehicular de los ejercicios 2016 y anteriores.Para tener derecho a los estímulos fiscales referidos en los incisos c), d) y e), deberá contar con licencia de conducir vigente.• 50 por ciento en los trámites de Licencias de Conducir de chofer particular.• 50 por ciento en copias certificadas de actas (de nacimiento del Estado y foráneas; actas de Matrimonio, de Divorcio y de Defunción).• 50 por ciento en Certificados del Registro Público de la Propiedad correspondientes a la expedición de Certificados de Existencia o de No Existencia de Gravamen.Díaz González explicó:Si eresy en tu trámite en línea no recibes elautomáticamente, comunícate al CATT 070 y te brindarán el apoyo necesario para que se vea reflejado.Envía tu Título, Cédula, o recibo de nómina oficial y te incorporarán al Padrón de Beneficiarios del Estímulo del Buen Fin 2020., se aplicará solamente uno, en el que se le refleje al contribuyente un mayor descuento en su trámite.Invitamos cordialmente a que en esta semana acércate y disfruta de los beneficios y promociones de este Buen Fin 2020 que el Gobierno del Estado tienen para ti.