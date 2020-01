Invitan a conocer el oro español

Monterrey, N.L.- El primer consejo que se puede dar a los que visiten la expo Arte e Imperio. La Edad de Oro en España es que se dejen maravillar por la historia de sus raíces, expresa Roxana Velásquez, directora de The San Diego Museum of Art (SDMA), recinto del que proviene la muestra que se encuentra en el Museo del Noreste.



“Disfruten sus orígenes, porque lo que tenemos aquí es la explicación de dónde venimos y quiénes somos”, comenta la especialista sobre el proyecto que reúne 70 piezas de maestros como El Greco, Francisco de Zurbarán, Rubens y Bartolomé Esteban Murillo. “Que un niño vea y diga ‘mira, de ahí vengo, por eso hablo español’”.



La segunda recomendación, dice Velásquez, es gozar la perfección estética de las obras de los siglos 16 al 18.



“Si se concentran en ‘La cena de Emaús’ (de Zurbarán), o en la Madonna de Rubens, por ejemplo, esos ojos (de los personajes en las obras) te mueven y el arte te mueve. El abrir los poros y la sensibilidad es una invitación a todo el mundo, esta gran capacidad artística y estética es algo que está en nuestro pueblo.



“Están ante una exposición original, o sea, que se ha curado como un proyecto original. No se había reunido este corpus de piezas, no habían dialogado estas obras, y no se había tenido la presencia de escritos, poesía y mapas”.



La directiva del SDMA brinda otros puntos a considerar para ver la expo que llegó a Monterrey en el marco del 25 aniversario del Museo de Historia Mexicana, y que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de febrero.



Los años comprendidos en Arte e Imperio corresponden, en gran medida, a la Contrarreforma, es decir, a la respuesta ante la reforma protestante que el Vaticano diseñó para preservar el poder y la influencia del catolicismo. En este aspecto, el arte es un instrumento al servicio de la fe, afirma Velásquez.



“Los mejores libros de cómo se debe pintar aparecen en este momento. Es difícil pensar que haya otro momento en la historia del arte que sea así de climático.



“Cualquier tema que veas reflejado en el Siglo de Oro español va a ser simple o sencillo: Las líneas, los contrastes, los claroscuros, el hiperrealismo que ya se utiliza pictóricamente, todo esto es sencillo. La idea era acercar a los que están contemplando la producción y hacerlos sentir que no necesitan mayor explicación”.



Los rostros representados son de personajes de la vida cotidiana. El espectador, entonces, observa a personas que podrían ser sus conocidos, identificándose con las obras.



Tal vez una pintura que encapsula estos atributos es la ya mencionada Cena de Emaús, de Francisco de Zurbarán.



En su aportación estética, afirma, es evidente en el manejo de la luz.