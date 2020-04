Invitan a la gente a quedarse en casa

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Con el fin de pedirle a la gente que no salga a la calle si no es necesario, en medio de la cuarentena por el coronavirus, el elenco original de Otro Rollo se reunió a través de un video que Mauricio Castillo dio a conocer en su cuenta de Twitter con los hashtag #EsteNoEsOtroRolloMás #QuédateEnCasa.



Adal Ramones, Roxana Castellanos, Gaby Platas, Consuelo Duval, Eduardo España, Yordi Rosado y el propio Castillo, utilizan su irreverencia para hacer llegar su mensaje con buen humor y que la gente entienda lo importante que es colaborar para terminar con la pandemia del coronavirus.



“Este rollo es mundial y entre todos tenemos que luchar para poderla vencer, y para poderla vencer la tenemos que contener”, señala Rosado.



“Este rollo es muy serio”, apunta Adal.



Los actores explican que es importante la cuarentena, porque hay personas que podrían ser portadoras de Covid-19 y no presentar síntomas, pero sí contagiar a los demás.



En el clip comienzan a dar recomendaciones de lo que podría hacer la gente en la cuarentena para no aburrirse, como leer un libro, jugar con la familia, cocinar un pastel y hasta consentir a las mascotas.