Invitan a los Jaguares a try out de Borregos

Saltillo, Coah.- Los Jaguares Unifreire siguen dando de qué hablar, luego de que cuatro de sus jugadores fueran elegidos para probar suerte en el try out de los Borregos Salvajes ITESM Guadalajara este fin de semana. Acompañados por su entrenador Kevin Alemán, los muchachos hicieron el viaje, luego de que el coach de los lanudos, Carlos Cabral, viniera semanas atrás y los viera trabajar sobre el emparrillado.



Cuando los vio fue en la Final Coefal en contra de Lobos Grises UAD en conde los felinos perdieron el campeonato; ahí Cabral les hizo la invitación.



A los cuatro les fue bien durante el try out, esperando respuesta de si se quedan o qué pasará con ellos.