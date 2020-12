Invitan a no acudir a la sierra de Arteaga; podría posible nevada atraer turistas

Escuchar Nota

Arteaga, Coah-. Dado que el pronóstico para el fin de año es de bajas temperaturas y posibilidad de aguanieve o nieve en algunos puntos de la región sureste de Coahuila, Protección Civil de Arteaga ya se prepara para brindar apoyo, pero sobre todo, piden a la ciudadanía no acudir en caso de nieve.



A pesar de que podría caer de nieve o aguanieve en la sierra de Arteaga, el Gobierno Municipal ya se está preparando para las bajas temperaturas que sí están pronosticadas por el Sistema Meteorológico Nacional.



Sin embargo, indicaron que en el caso de que se llegara a confirmar la caída de nieve o aguanieve en la sierra, piden a la ciudadanía de otros municipios de Coahuila y de Nuevo León, no acudir, debido a la situación actual de la contingencia sanitaria por la Pandemia del Covid-19.







Aglomeraciones



Indicaron que si bien, ese tipo de turismo deja derramas económicas a los lugareños cuando se acude a convivir con la nieve, este año es preferible salvaguardar la salud tanto de los arteaguenses como del resto de la ciudadanía.



Y dado que acudir a ver la nieve provocaría aglomeración de personas, lo cual está prohibido por las autoridades sanitarias de los tres órdenes de Gobierno, piden a la gente no acudir a las serranías, y evitar que se tenga que tomar la decisión de restringir el acceso.



Por otro lado, Protección Civil municipal ya se encuentra preparada para atender las necesidades de alguna contingencia por las bajas temperaturas que se registrarán, además de tener listos los albergues, cobijas y otros implementos de auxilio en caso de que lo

requieran.