Invitan a pagar con descuento trámites vehiculares en Ramos Arizpe

, administradora local de Recaudación en, exhortó a los 44 mil propietarios de vehículos a ponerse al corriente en los trámites vehiculares, aprovechando el 20% de descuento que aplicarán todo este mes.“Ya tenemos la promoción para pagar el 2020 con un 20% de descuento y además a precio 2019; recordemos que cada año viene un pequeño aumento el precio del control vehicular, pero ahorita se puede pagar al precio de este año”.“Ahora es cuando pueden acercarse con nosotros, el costo va a ser más económico, tanto cambio de propietario como pagar nuestro impuesto de control vehicular 2020”.La plataforma digital de http://www.pagafacil.gob.mx , ya está disponible para consultar y realizar trámites.Explicó que el cumplimiento en Ramos Arizpe alcanza el 70% del padrón de propietarios de unidades y la expectativa es que un 10% más aproveche las facilidades para ponerse al corriente en el pago de sus contribuciones. Eb años pasados, rara vez llegaban al 50%.“En cuanto a vehículos somos más de 44 mil. Hasta ahorita llevamos en promedio el 70% de cumplimiento y esperemos que ahora que empiezan las promociones empecemos a mejorar un poquito más nuestros ingresos”.“Ahora para el 2020 solamente es el descuento, es un descuento importante, siempre nos buscan pasando el mes de abril y ya sale mucho más caro, ahorita es cuando, hay que aprovechar este descuento, 20% de descuento y pagando a precio 2019”.Señaló que no hay cambio de placa y las personas deben aprovechar para liquidar adeudos vehiculares intermedios, como el pago de derecho anual.Dávalos Elizondo explicó que hay más de 8 mil vehículos que no han sido dados de baja, aunque los propietarios ya no viven en el estado o bien participaron en algún accidente y no han realizado el trámite para depurar el padrón.