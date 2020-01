Invitan a registrarse en el INSABI

Piedras Negras, Coah.- La coordinadora de Programas de Bienestar Social Municipal, Marisol Guajardo Martínez, hizo un llamado a la ciudadanía que no cuente con seguridad social a que se registren para ser beneficiaros del Instituto de Salud para el Bienestar.



La funcionaria explicó que a través de este nuevo organismo, el cual inició desde este 1 de enero, se reemplazará al Seguro Popular y se ofrecerán servicios médicos gratuitos a los ciudadanos más vulnerables, ya que no requiere aportaciones anuales.



Guajardo Martínez, precisó que el INSABI, no presenta restricciones de servicios como en el programa anterior, por lo que se ofrece atención médica ambulatoria y hospitalaria, exámenes de laboratorio, así como entrega de medicamentos gratuitos, entre otros.



Asimismo, señaló que las personas solo necesitan presentar la credencial de elector, el CURP, o bien, su acta de nacimiento original, y de esta forma podrán solicitar de estos importantes beneficios en materia de salud.