Invitan a usuarios a reflexionar sobre efectos del uso del celular

El uso del celular y la conectividad han traído ventajas en la productividad de las personas al facilitar tareas cotidianas como acceder a la agenda telefónica o la búsqueda de direcciones, pero a la par ha provocado una dependencia hacia estos dispositivos.La empresa Motorola, en colaboración con Discovery Channel, realizó el programa "The Disconnected Challenge", con el que invita a las personas a reflexionar sobre el uso que se le da a esta herramienta, sus efectos y el balance que se requiere con el mismo.Esta idea surgió de un estudio que realizó la compañía de telefonía móvil en colaboración con la Universidad de Harvard, en el que se reveló que al menos el 35 por ciento de las personas prefiere al celular sobre los seres queridos y que el 57 por ciento de la generación denominada Z, ve en el dispositivo a su mejor amigo.Dejar de lado la conectividad durante 48 horas es un reto complicado para las personas, debido a que muchas de las habilidades que se tenían antes del uso de estos dispositivos se han perdido y se nos hace difícil hasta movernos, señaló Fernando Sugueno, director de Contenido, Producción y Marketing Digital de Discovery Chanel.En entrevista para Notimex, explicó que “el reto de este show es extremo: es quedarse sin conexión durante 48 horas. Nos hacemos tan básicos que si nos sacan el celular parece que perdemos habilidades".Mencionó que una de ellas es moverse, "se nos hace tan difícil movernos y saber en qué dirección vamos, que si yo salgo sin Google o Waze me siento totalmente perdido, también se pierde la noción de la hora, el teléfono nos ayuda muchísimo, pero también nos quita habilidades”.Mediante el programa que dura media hora, el equipo conformado por Discovery Channel y Motorola explora las dificultades a las que se enfrentan tres personas al vivir su vida cotidiana sin smartphones por 48 horas, así como la relación que se tiene con los dispositivos y la dependencia que se ha formado hacia ellos.La motivación para hacer este ejercicio e invitar a la población a realizar un balance entre la vida cotidiana y el uso del celular, es la responsabilidad que tiene la firma como la creadora de este dispositivo, afirmó la gerente de Marketing de Motorola México, Mardya del Valle."No hemos dejado de observar la relación que tienen los usuarios con esta tecnología que pusimos en sus manos y hoy es necesario concientizar al público en que fue creado para mejorar la vida y para conectar, no te pierdas en la desconexión, porque no es el fin y no es lo que creemos que enriquezca su vida”, señaló.Ambos directivos reconocieron que la vida cotidiana difícilmente se puede aislar de la conexión a internet, sin embargo, eso no supone que todos los aspectos de la misma deban estar controlados por el uso de los dispositivos.El programa especial será transmitido el próximo 27 de marzo, a las 23:15 horas, por Discovery Channel.