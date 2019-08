Invitan gobierno de Coahuila y Saltillo a brigadas de servicios gratuitos

Con el objetivo de hacer llegar sus servicios, el Gobierno del Estado y el Municipio de Saltillo —a través de la Dirección del Registro Civil en Coahuila y del DIF Saltillo— invitan a la población a participar en las brigadas que se realizarán este 16 y 17 de agosto, sin costo.La Directora del Registro Civil, Dora Alicia de la Garza Villanueva, dijo que con el respaldo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y del Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, fortalecen estas acciones con el propósito de acercar a los coahuilenses los servicios y trámites para garantizar que cuenten con la documentación correcta y sin errores, además de acercar el derecho a la identidad de los menores.El equipo del Registro Civil y el DIF Saltillo ya tienen calendarizadas las brigadas:- El día viernes 16 de agosto llevarán los servicios de aclaración con 250 turnos disponibles y expedición de actas con 500 turnos disponibles.- El sábado 17 realizarán registros de nacimiento, certificados de inexistencia y reconocimientos, además de la brigada de salud que lleva el DIF Saltillo con revisión oftalmológica, lentes, consulta médica y corte de cabello.De la Garza Villanueva agregó que se espera que los saltillenses aprovechen esta jornada, ya que todos los servicios son sin costo, buscando con ello contribuir a la economía familiar.Además, es importante que durante la brigada de aclaraciones acudan con la documentación probatoria de respaldo según sea el error, para sustentar y poder realizar la corrección. Se invita a la ciudadanía a verificar sus documentos y revisar las redes sociales de la Dirección para cualquier duda.La Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Registro Civil, realiza brigadas continuas dando identidad a los niños en todos los municipios del estado para alcanzar una mayor cobertura de registros de nacimiento.El no estar registrado y por lo mismo no contar con un acta de nacimiento, priva a un niño de tener acceso a sus demás derechos, como protección, salud o educación, o a las mismas oportunidades de desarrollo que otros niños.Igualmente, se exhorta a los padres de familia a darle la justa importancia y llevar a aquellos niños y niñas que no han sido registrados dentro del plazo de los 60 días, pues se estarán expidiendo los certificados de inexistencia para que puedan ahí mismo registrarlos.El Gobierno del Estado de Coahuila refrenda su compromiso con la sociedad para acercar este tipo de programas a los municipios y así poder ayudar a todos los ciudadanos en la obtención de sus documentos oficiales, garantizando una identidad jurídica.