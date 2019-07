Involucran a instituto en estafa de baldíos

La estafa en la venta de terrenos baldíos sin aparentes dueños migró a la comercialización de lotes en medio de colonias con clientes embaucados con los bajos costos.Una serie de lotes en medio de casas habitación y en pleno bulevar de la colonia Vicente Guerrero, son anunciados en venta con procedimientos de compra fraudulenta y sin que muestren las escrituras de la propiedad.Algunos de los terrenos con paredes en obra negra tienen el mismo contacto para iniciar el trato, sin embargo quien atiende a los interesados asegura no ser el propietario sino el vendedor.Aunque el dueño no se encuentra en la ciudad, argumenta el vendedor, son terrenos regulados por el Instituto Estatal de la Vivienda, dependencia que se deslinda de cualquier trato para su venta.De este modo, los estafadores aseguran hacer la venta en dos pagos del terreno pese a que no esté el propietario, sin la seguridad de contar con los documentos en regla o hacer el trámite que corresponde por la vía legal.En la zona se ha estafado a personas comercializando terrenos irregulares.