Inyección anticonceptiva para hombres estará a la venta

Ciudad de México.- La mayoría de mujeres solo son fértiles seis días al mes, mientras que los hombres pueden producir espermatozoides todos los días del año. Sin embargo, la responsabilidad de prevenir los embarazos ha recaído históricamente en las mujeres.



Debido a la demanda de los consumidores, los laboratorios han ampliado las investigaciones sobre los métodos anticonceptivos para hombres creando una píldora masculina y un gel; sin embargo, estas opciones aún no se encuentran en el mercado.



La buena noticia es que se lanzará a la venta la primera inyección anticonceptiva para hombres, cuya duración será de al menos 13 años.



¿Qué posibilidades de protección anticonceptivas tienen los hombres?



Hasta ahora solo el condón y la vasectomía. Desde hace años se escuchan rumores del prometido anticonceptivo masculino inyectable, pero a este se le ponen más trabas, ya que muchos hombres no están dispuestos a tener efectos secundarios.



¿Qué es Vasalgel y cómo funciona?



Es un gel que se inyecta directamente en el conducto deferente, es decir, en el pene en el conducto por donde pasan los espermatozoides. El gel hace una barrera e impide el paso de los espermatozoides. Esto hace que los hombres ya no sean fértiles, sin embargo, no afecta en lo absoluto su capacidad de eyacular o sentir placer.



El procedimiento tarda entre 10 y 15 minutos. Se aplica anestesia local en el área de la entrepierna y luego se inyecta. Empieza a ser efectivo un cuarto de hora posterior a su aplicación y puede proteger hasta por 13 años.



Sin embargo, si el cualquier momento el paciente desea que se reviertan los efectos, se le puede aplicar una solución que disuelve el gel para que el flujo de los espermatozoides vuelva la normalidad.



¿Cuándo estará disponible en México?



El novedoso anticonceptivo estaría en nuestro país en el segundo semestre de 2020, siendo el primer anticonceptivo inyectable de acción prolongada con una ventaja significativa sobre la vasectomía.



¿Cuál será el precio?



Aun no se sabe que costo tendrá, sin embargo los hombres tendrán más opciones para tener un papel activo en la salud sexual y planificación familiar.



Con información de Oink Oink.