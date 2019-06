IP de la región también pedirá cita con AMLO

“Así como los dueños de grandes empresas y dirigentes empresariales de La Laguna ya se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, así nosotros estamos buscando ya reunirnos con él, lo más pronto posible, una delegación de todas las empresas más importantes de la Región Sureste de Coahuila”, afirmó ayer Víctor Mohamar Abugaber.El presidente fundador de Grupo Davisa y del Consejo de Expresidentes de la AIERA expuso que “el objetivo no solo es solicitarle inversión federal en grandes obras de infraestructura que necesita esta pujante zona del estado, y una de las más importantes del país, sino comentarle los montos de inversión que aquí tenemos y que estamos dispuestos a seguir invirtiendo.“En este grupo estaremos los presidentes de todas las grandes empresas de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y Derramadero, y por supuesto todos los presidentes de las cámaras y organismos que quieran sumarse, porque en este barco vamos todos”, dijo Mohamar Abugaber, quien agregó que se reunirá lo más pronto posible con Alfonso Romo para concretar la cita con el Ejecutivo federal.“Y no estamos brincando al gobernador Riquelme”, aclaró el líder empresarial, “por el contrario, le estamos ayudando para que la Federación baje más recursos para Coahuila en forma directa a las obras que aquí se requieren y que son fundamentales para apuntalar el desarrollo que aquí se presenta y todo el que viene, conscientes de que el Estado no cuenta con el presupuesto suficiente para invertir, por su enorme deuda”.Expuso que “no solo vamos a pedir, vamos a decirle que hoy más que nunca estamos dispuestos a seguirle apostando a nuestro país, y por supuesto a nuestro estado, pero que necesitamos certeza para seguir generando inversiones y empleos, que se traduzcan en más impuestos y mayor recaudación para el Gobierno.“Pienso que estas reuniones, como la que solicitaron y lograron los empresarios de La Laguna, se van a dar a partir de este momento de manera muy frecuente en todos los estados de la República, porque todo el empresariado mexicano sabe que hoy más que nunca hay que apoyar al Presidente y apoyar a nuestro país, es momento de mostrar el músculo, pero para bien”, finalizó Víctor Mohamar.