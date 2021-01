IP espera promover inversión en plan de reactivación de Secretaría de Economía

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Secretaría de Economía presentará el martes un plan de reactivación económica ante la crisis del nuevo coronavirus, aseguró la titular de la oficina federal, Tatiana Clouthier. La dependencia busca generar crecimiento económico con inclusión sin dejar de escuchar al sector privado.



Durante la primer conferencia de prensa de la iniciativa privada, encabezada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cúpula empresarial mexicana aseguró que la dependencia hará la presentación.



“El martes haremos la presentación, una presentación pública de este programa de reactivación y de apoyo y solidez para avanzar en la reactivación económica, en esta circunstancia difícil que presenta el mundo y, por consecuencia, nuestro país”, dijo Clouthier.



Sobre el anuncio Carlos Salazar, presidente del CCE, dijo no conocer el proyecto que se presentará, sin embargo, luego de la reunión que el sector privado sostuvo con la Secretaria Clouthier, espera que “invite cien porciento al sector privado”.







“La reactivación económica no se va a dar si el sector privado no invierte, no tiene la tranquilidad en las reglas del juego y no tiene la posibilidad de aprovechar las múltiples oportunidades que, por otro lado, insistimos que México tiene”, expresó.



Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), se congratuló de la llegada de Clouthier a la dependencia y dijo que llegó a generar equilibrios en el gabinete. Reconoció que en pocos días de su gestión se han logrado acuerdos en temas agroalimentarios.



Tatiana Clouthier afirmó que la situación es “difícil” en México y el resto del mundo, pero se comprometió a trabajar para cumplir con el encargo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que se basa en buscar un crecimiento económico con inclusión social.



La Secretaria de Economía aseguró que también se dedicará a escuchar lo que le “duele” al sector privado, para conocer las problemáticas que enfrenta y la manera de ir destrabando, con apego a derecho y no a favoritismos, “ver cómo poder facilitar, desburocratizando muchas tareas que se dan en los campos públicos”.