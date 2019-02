‘IP, vital en la inversión petrolera’

Sin que el Estado pierda su rectoría, la participación de la iniciativa privada será clave para el desarrollo de la industria petrolera nacional, señaló Armando Guadiana, presidente de la Comisión de Energía en el Senado de la República.“Para el tema petrolero se requiere mucha inversión privada nacional y extranjera… no lo puede hacer el Estado solo, no tiene dinero, tan sólo Pemex debe más de 100 mil millones de dólares”, señaló el senador en entrevista con El Financiero.Además, puso de ejemplo al modelo energético de Noruega donde, aseveró, trabajan el Estado y la IP sin perder el Gobierno su mandato.En contraste, el legislador lamentó que existan casos donde empresas privadas se aprovechan de proveedores mexicanos, y como ejemplo señaló el caso particular del parque solar Villanueva, en Coahuila, desarrollado por la empresa Enel Green Power, donde existe una demanda de impago por 9.3 millones de dólares por parte de Prodiel-Novamper, quien a su vez contrató a Codisa Corp Energy.Con respecto a la cancelación de las subastas eléctricas de largo plazo del mercado mayorista, que organiza el Centro Nacional de Control de Energía, el senador indicó que sólo fue un alto en el camino para revisar los contratos, sin embargo, reconoció que el sector eléctrico también requiere de capital privado.“Se necesita inversión privada pero no de la manera que se venía haciendo, muchos de ellos con beneficios adicionales en perjuicio del erario federal… Si no lo puede hacer el Gobierno tiene que hacerlo la IP”, apuntó.