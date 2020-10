iPhone 12 Pro Max contra Huawei Mate 40 Pro+

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Esta mañana la empresa china Huawei presentó su nueva serie de teléfonos inteligentes Mate 40 que consta de tres modelos: el estándar, el Pro y el más completo, Pro+. Y, como hace solo unos días Apple también lanzó los nuevos iPhone 12, en ese caso el modelo mini, el estándar, el Pro y Pro Max, en Tech Bit nos dimos a la tarea de hacer un comparativo entre los smartphones más completos de estas marcas.



Empecemos por el tema del diseño. El iPhone 12 Pro Max que cuenta con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.7 pulgadas con revestimiento Ceramic Shield que, según Apple, es el más resistente que cualquier vidrio de smartphone. Su resolución es de 2778 x 1284 pixeles. El equipo tiene bordes muy delgados y una pestaña en la parte superior para el altavoz, la cámara frontal y el sistema Face ID.



A su vez, el Mate 40 Pro+ ofrece una pantalla OLED de 6.76 pulgadas, solo que en este caso tiene una curvatura de 88 grados. Tiene una tasa de refresco 90 hercios (Hz) y resolución de 2772 x 1344 pixeles. El panel solo muestra un pequeño orificio en la parte izquierda superior para incluir la cámara delantera y el sistema de reconocimiento facial en 3D.



En términos de procesador, el modelo más completo de iPhone cuenta con el Chip A14 Bionic que, dice Apple, fue el primer chip de 5 nanómetros de la industria. La compañía de California explicó que cuenta con 40% más de transistores para aumentar su velocidad y eficiencia y lograr que la batería dure más tiempo.



El modelo de Huawei trae el procesador Kirin 9000, también de 5 nanómetros que, afirman, ofrece un 30% de potencia extra en su CPU y estrena una nueva unidad de procesamiento neuronal para un mejor procesamiento de código de inteligencia artificial y machine learning.



Los dos modelos son compatibles con redes 5G y cuentan con certificación IP68, es decir que son resistentes al agua.



Las cámaras



En el tema de la fotografía sin duda, tanto Apple como Huawei son fuertes. La compañía de la manzana resalta mucho su modo retrato mientras la china presume su alianza para contar con lentes Leica.



A detalle, el iPhone 12 Pro Max cuenta con un sistema triple. Los lentes, todos de 12 megapixeles (MP) incluye un ultra gran angular con apertura de ƒ/2.4 y ángulo de visión de 120°; gran angular con apertura de ƒ/1.6; y teleobjetivo con apertura de ƒ/2.2 (iPhone 12 Pro Max). Además tiene un zoom óptico de 2.5x para acercar, zoom óptico de 2x para alejar y zoom digital de hasta 12x. Algo que destaca de este modelo es su escáner LiDAR para lograr mejores fotografías en modo noche. Para los retratos brinda seis efectos de iluminación y puede entregar fotos panorámicas de hasta 63 MP.







En términos de video el modelo de Apple ofrece doble estabilización óptica de imagen. Puede grabar en formato HDR en Dolby Vision a un máximo de 60 cuadros por segundo (cps) o en 4K a hasta 60 cps. Tiene función de cámara rápida o lenta y un modo noche.



El Mate 40 Pro+ tiene una configuración quíntuple que se conforma por un sensor Super Sensing Wide de 50 MP con apertura f/1.9; Ultra Wide Cine de 20 MP con apertura f/1.8; telefoto de 8 MP con objetivo periscopio f/4.4; y uno más de 12 MP f/3.4. El equipo continúa la relación de Huawei con la compañía de fotografía profesional, por lo que los lentes son Leica.







En cuanto a las cámaras frontales, el iPhone tiene un lente de 12 MP con apertura de ƒ/2.2, modo retrato con bokeh avanzado, control de profundidad y también permite graba en resolución HDR. Mientras que en el caso del Mate 40 la cámara es dual de 13 MP con apertura de ƒ/2.4 más sensor de profundidad ToF.



Más características



El iPhone 12 Pro Max, destaca Apple, ofrece reproducción de audio espacial, Huawei que su modelo tiene altavoces estéreo. Apple no comparte los miliamperios (mAh) de su batería pero asegura que el iPhone 12 Pro Max brinda hasta 20 horas de reproducción de video. El Mate 40 tiene una batería de 4400 mAh y carga reversible. Ambos cuentan con carga rápida.







Apple cuenta con tres configuraciones de almacenamiento 128, 256 y 512 GB. En el caso de Huawei solo se ha anunciado el modelo con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.



En cuanto al sistemas operativo, el iPhone llegará con iOS 14 y el Mate con EMUI 11, que si bien está soportado sobre Android 10, recordemos que, por las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos, ya no ofrece los servicios de Google por lo que la tienda de aplicaciones es la App Gallery que, afirma la compañía, no ha parado de crecer en número de apps.



En cuanto al precio sabemos que el modelos más caro de Apple, es decir el iPhone Pro Max con 512 GB tendrá un costo en México de 37 mil 999 pesos y saldrá a la venta el próximo 13 de noviembre. Por su parte, Huawei no ha confirmado el precio ni la fecha de disponibilidad del Mate 40 Pro+ aunque, su costo en euros será de mil 399 lo que, al tipo de cambio actual, corresponde a 34 mil 871 pesos.