¿Próximo iPhone mexicano? Foxconn y Pegatron podrían abrir fábricas en el país

Reuters reporta en exclusiva que fuentes con conocimiento de la situación mencionan que, lo cual aseguraría su operación, a pesar de los problemas entre Estados Unidos y China.Foxconn es conocida por ser el fabricante de los, y de hecho dos de las fuentes de Reuters mencionan que los planes de Foxconn incluyen la fabricación de los iPhone en la futura fábrica en México, sin envolvimiento directo de Apple en la decisión. Cabe mencionar que actualmente Foxconn tiene cinco fábricas en México, enfocadas en la producción de servidores y televisiones.Por otro lado, Pegatron también es contratista de otros grandes nombres de la industria móvil, pero de momento, que estaría enfocada principalmente en el ensamble de chips y otros componentes electrónicos.Sin embargo, justo la situación delen México es otro factor importante a considerar por Foxconn y Pegatron para la decisión final de nuevas fábricas. Otra fuente de Reuters menciona que Foxconn ya está en pláticas con el gobierno mexicano, pero que el aumento de casos de coronavirus es una preocupación latente para la posible inversión., apoyada por Estados Unidos, debido a sus ventajas frente a China por su posición geográfica y zonas horarias, así como los bajos salarios.-representante del gobierno taiwanés en el país- menciona al ser consultado por Reuters que Foxconn estaba interesados en construir una fábrica en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que "Pegatron quiere mover su línea de producción de China a México".Mientras Foxconn y Pegatron son los principales actores de esta escena, Luxshare Precision Industry Co. también estaría, menciona otra fuente de Reuters. Según reportes, esta firma es una de las principales fabricantes de los AirPods de Apple.Por otro lado, un oficial del gobierno mexicano asegura que Foxconn, Pegatron y Luxshare son solo algunas de las compañías interesadas en invertir en México, y no solo del sector tecnológico pues compañías del sector automovilístico también están interesadas en mover su cadena de producción a México.Foxconn tomaría la decisión definitiva sobre la construcción de una nueva fábrica en México antes de terminar el año, y echaría a andar su plan poco después. Sin embargo, hay posibilidades de cambios, además de que el plan puede no seguirse a la perfección, mencionaCon información de Xataka