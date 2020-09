Irá Movimiento Ciudadano sin alianzas a elecciones de 2021

Escuchar Nota

"Vamos a ofertar una propuesta novedosa, cercana a la gente y escuchando la participación de una nueva generación política", expresó.



"No son momentos para estar definiendo candidaturas", dijo.



"Evidentemente", añadió, "tenemos personalidades que desean trabajar y creo que han hecho un gran esfuerzo".

"Yo creo que es un cuadro de excelencia (Samuel García), que está preparado para servirle bien a Nuevo León", señaló.



"Nosotros (Abel Guerra y él) no tenemos relación", expresó.



"Jamás hemos platicado con la señora (Clara Luz Flores), nuestro proyecto es de Movimiento Ciudadano con una nueva generación".

A menos de dos meses para que se definan las alianzas rumbo a las elecciones de 2021,, aseguró que el partido no formará coaliciones en Nuevo León."Nosotros vamos a ir solos, Movimiento Ciudadano irá solo", afirmó el ex dirigente nacional de MC.¿También aquí en Nuevo León?, se le cuestionó."Particularmente aquí", respondió., Delgado indicó que la decisión de no formar alianzas con otros partidos implica un acercamiento a la sociedad.Aunque también fue cuestionado sobre un posible candidato a la Gubernatura, Delgado evadió detallar algún nombre.Delgado destacó a las figuras políticas del partido, como la Senadora Indira Kempis, así como el Diputado Luis Donaldo Colosio y Samuel García, ambos mencionados como posibles aspirantes a la Gubernatura del Estado.Trascendió que el priista Abel Guerra estuvo presente en el restaurante, sin embargo, descartó reunirse con él o dialogar con la Alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores.