Irán acusa a EU de ‘terrorismo económico’

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohamad Javad Zarif, acusó a Estados Unidos de obstaculizar la llegada de ayuda y de "terrorismo económico" contra su país, donde las autoridades ordenaron evacuar varias ciudades afectadas por inundaciones.Las sanciones estadounidenses "obstaculizan los esfuerzos en materia de ayuda de la Media Luna Roja iraní a todas las comunidades devastadas por las intemperies sin precedentes", tuiteó Javad Zarif, en referencia a las operaciones de búsqueda y rescate llevadas a cabo tras las inundaciones provocadas por las lluvias diluvianas.Las ciudades afectadas se encuentran en una provincia del oeste del país, donde una persona murió por las intemperies.Irán ya sufrió unas inundaciones inéditas en marzo, que dejaron 45 muertos en todo el país. "Entre los equipos bloqueados hay helicópteros de rescate", escribió el canciller iraní, añadiendo que "no solo se trata de un conflicto económico; es terrorismo económico".La escasez crónica de helicópteros de rescate en Irán debido a las sanciones estadounidenses obligó a los servicios de emergencia a solicitar la intervención del Ejército, con helicópteros militares y vehículos blindados anfibios de transporte de tropas para las operaciones de rescate."Se declaró la alerta roja en la provincia de Lorestán", informó la cadena pública IRINN desde Jorramabad, la capital provincial. Allí "el agua asciende hasta tres metros en algunos sectores", añadió.El director de la Media Luna Roja para Lorestán, Sarem Rezaee, indicó que su organización perdió todo contacto con una gran parte de la provincia. "Los teléfonos no funcionan, nuestras comunicaciones de radio están fuera de servicio [...] No tenemos noticias" de numerosos pueblos y ciudades, declaró a IRINN.Según Rezaee, los helicópteros no podían aterrizar debido a las condiciones climáticas.Responsables de la provincia de Lorestán dieron órdenes de evacuación en numerosos sectores, y pidieron a las fuerzas armadas que obliguen a irse a los habitantes que no quieran salir de las zonas afectadas, según medios locales. Según varias informaciones, una persona murió en la ciudad de Mamulan.Medios locales emitieron imágenes de puentes derruidos y de oleoductos y gasoductos destruidos por las inundaciones. Según los servicios de emergencia, 23 de las 31 provincias iraníes están afectadas por las inundaciones y corren el riesgo de estarlo.