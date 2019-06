Irán amenaza con un conflicto regional si EU ataca

Irán advirtió este sábado a Estados Unidos que un ataque contra su territorio tendría consecuencias devastadoras para sus intereses en la región, después de que el presidente estadounidense anulara en el último minuto una operación de represalia contra la República Islámica."Disparar una bala contra Irán prenderá fuego a intereses estadounidenses y de sus aliados" en la región, dijo el general de brigada Abolfazl Shekarchi, portavoz del estado mayor conjunto de las fuerzas armadas iraníes en una entrevista a la agencia Tasnim.El presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó el viernes haber cancelado en el último minuto ataques contra Irán para evitar muertes de personas, pero mantuvo sus amenazas de represalias contra Teherán por haber derribado un dron estadounidense."Estábamos en posición y listos para responder anoche en tres sitios diferentes cuando pregunté cuántos iban a morir", detalló Trump en una serie de tuits."150 personas, señor, fue la respuesta de un general. 10 minutos antes del ataque, lo detuve, era desproporcionado en comparación con derribar un dron".Pese a las reiteradas afirmaciones de Estados Unidos e Irán según las cuales no buscan una guerra, la escalda y multiplicación de incidentes en el Golfo levantan los temores de un conflicto.De ambos lados se multiplican las declaraciones incendiarias.Trump reafirmó que no deseaba la guerra con Irán, pero que si llegaba a ocurrir provocaría "una destrucción como nunca antes se ha visto", dijo.El general Shekarchi afirmó: "Estados Unidos, sus intereses y los de sus aliados serán consumidos por ese fuego", aseguró al considerar que "el objetivo del enemigo", en particular Israel, "es desarmar a Irán".La destrucción el jueves de un dron de la marina de Estados Unidos por parte de Irán provocó una nueva escalada en las relaciones.Irán afirma que dispone de "pruebas irrefutables" que muestran que el dron abatido ingresó en su espacio aéreo y escribió al secretario general y al Consejo de Seguridad de la ONU para denunciar lo que consideró una acción "provocadora" por parte de Estados Unidos y "muy peligrosa".Washington desmintió estas declaraciones categóricamente, afirmó que el dron fue derribado en el espacio aéreo internacional.Estados Unidos pidió que se realice el lunes una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU, según fuentes diplomáticas.El enviado especial de Estados Unidos para Irán, Brian Hook, acusó el viernes a Teherán de rechazar las propuestas diplomáticas para reducir las tensiones regionales. "Irán necesita aunar diplomacia con diplomacia, no con fuerza militar", dijo Hook a periodistas en Arabia Saudita.Hook hizo estas declaraciones en una visita a una base militar en Arabia Saudita, país aliado de Estados Unidos e implicado con Irán en una lucha de influencia regional desde hace varios años."Los iraníes responderán a la diplomacia con diplomacia, respeto con respeto y guerra con defensa feroz", respondió en Twitter el portavoz de la diplomacia iraní, Abbas Mousavi.Su ministerio anunció que convocó este sábado al encargado de negocios de los Emiratos Árabes Unidos --país de donde despegó el dron derribado-, para protestar "firmemente" contra el hecho de que se pongan a disposición de fuerzas extranjeras instalaciones con miras a una agresión contra Irán.Por su lado Londres anunció que su ministro de Estado encargado de Medio Oriente, Andrew Murrison, viajará el domingo a Teherán para defender un diálogo y acciones "urgentes" que permitan bajar las actuales tensiones.Citado por la agencia oficial iraní, el brigadier general Amirali Hajizadeh, jefe de la rama aeroespacial de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, pareció responder el viernes a los comentarios de Trump que sugieren que el ataque al aparato no tripulado pudo deberse a un "error humano" en el lado iraní."Es posible que esta violación (del espacio aéreo) haya sido cometida por un general o algunos operadores (de dron) estadounidenses".El viernes, el general Hajizadeh presentó en la televisión estatal "escombros" del dron que sacaron de "las aguas territoriales" iraníes.El vínculo entre Washington y Teherán se deterioró a partir de mayo de 2018, cuando Trump decidió retirar a Estados Unidos del acuerdo internacional firmado de 2015 para frenar las ambiciones nucleares de Irán, restableciendo duras sanciones contra esa república islámica.Las relaciones empeoraron con los ataques contra petroleros en la región del Golfo en mayo y junio, que Washington atribuye a Teherán y éste desmiente.Estados Unidos reforzó recientemente su dispositivo militar en Medio Oriente en medio de nuevos roces por el anuncio de Irán de que sus reservas de uranio enriquecido superarán el 27 de junio el límite previsto el acuerdo nuclear.