Irán no busca la guerra con ningún país: Rohani

Irán "no busca la guerra con ningún país", ni siquiera con Estados Unidos, afirmó su presidente Hasan Rohani este miércoles, en medio de una escalada de tensión entre los dos países."Irán no tiene interés en incrementar la tensión en la región y no busca la guerra con ningún país, incluido Estados Unidos", declaró el presidente iraní durante una conversación telefónica con su homólogo francés Emmanuel Macron, según la agencia oficial de prensa IRNA.La conversación se produjo en un momento de fuerte tensión entre Washington y Teherán, menos de una semana después de que Irán derribara un dron estadounidense, y en medio de temores sobre el futuro del acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní, amenazado desde la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018.Macron anunció el lunes que se reuniría con su homólogo estadounidense Donald Trump para hablar del tema iraní durante la cumbre del G20 que se celebra esta semana en Japón.Según Irna, Rohani también le dijo al jefe de Estado francés que los iraníes "siempre estuvieron comprometidos a favor de la paz y de la estabilidad regional y [que seguirían haciendo] esfuerzos en este sentido".Siempre según la agencia, Rohani insistió en que "la adhesión de Irán [al acuerdo sobre el programa nuclear iraní concluido en Viena en 2015] estaba supeditada a las promesas europeas destinadas a asegurar los intereses económicos de Irán, ninguna de las cuales se ha concretado"."Si Irán no logra beneficiarse" del acuerdo, "reducirá [los] compromisos" a los que suscribió mediante este texto, agregó, antes de recordar que Irán "nunca renegociará el acuerdo".Según Irna, el mandatario iraní responsabilizó a Estados Unidos "de todas las tensiones en la región".Rohani "señaló que el dron estadounidense fue derribado después de recibir advertencias por haber violado el espacio aéreo iraní", agrega la agencia."Si Estados Unidos quiere penetrar ilegalmente en las aguas territoriales iraníes, las fuerzas armadas [iraníes] les responderán con determinación", advirtió Rohani.Estados Unidos afirma por su parte que el dron fue derribado en el espacio aéreo internacional.