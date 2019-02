Irina Baeva respondió así a las acusaciones de Geraldine Bazán

Ver esta publicación en Instagram #SpreadLove Una publicación compartida por Irina Baeva (@irinabaeva) el 20 de Feb de 2019 a las 5:03 PST

La actriz Irina Baeva respondió este martes al video en el que Geraldine Bazán, exesposa de su novio Gabriel Soto, habló de las razones por las que decidió divorciarse.La celeb mexicana dijo que la artista de origen ruso la acosó cibernéticamente en el pasado y que se burló de ella como mujer, a lo que Baeva contestó con un comunicado que difundió a través de sus redes sociales.La estrella de telenovelas de 26 años de edad dijo que respetaba la versión de los hechos que contó Geraldine, pero que no estaba de acuerdo con ella. La actual pareja de Gabriel mencionó además que nunca hará una acusación o señalamiento "hacia nadie".Luego de aclarar que no emitirá opinión alguna sobre el tema, Irina manifestó que no es porque no tenga "nada que decir", sino por el hecho de que quiere respetar su persona, su privacidad y a todos los involucrados.La novia de Soto también manifestó que confía en que el tiempo y la vida pondrán las cosas en su lugar, y que si por los dichos de Bazán ella queda como "la mala del cuento", lo acepta "sin culpar a terceros".Irina cerró el comunicado diciendo que tras la polémica iniciará "un nuevo capítulo", en el que su "cuerpo, mente y alma" estarán concentrados en su carrera profesional y el bienestar de su familia, pareja, seres queridos, amigos y su público.Por su parte, en un breve encuentro con medios de comunicación mexicanos, Gabriel respondió ante los señalamientos de su exesposa diciendo que "en una historia siempre hay dos versiones" y que la suya no la hará pública por respeto a todos los involucrados.La polémica en la que están enfrascadas las celebs se suscitó luego de que Soto y Baeva posaron juntos en la portada de la revista ¡HOLA!, justo en la misma fecha en la que tres años antes la publicación puso como su nota principal la boda del actor con Geraldine.Con información de Telemundo.