Irina la buleaba

A través de un video, Geraldine Bazán cuenta cómo se enteró que Gabriel Soto, su exmarido, tenía una relación con Irina Baeva.La actriz narra que todo inició el 20 de mayo de 2017, cuando acudió a una presentación de Gabriel Soto, ahí saludó a Irina pero tuvo una sensación que no le gustó. “Algo empecé a intuir, las mujeres no nos equivocamos en esos aspectos”, expresó.Luego de este primer episodio sospechoso fueron varias las publicaciones en Instagram que alertaron a Geraldine sobre una posible relación entre Gabriel Soto e rina Baeva, sin embargo, Soto lo negó en reiteradas ocasiones.“Si te dolió lo que viste vas a ver lo que viene”, es una de las publicaciones que recuerda Geraldine antes del 1 de septiembre de 2018, cuando Soto se va de la casa tras estallar la polémica de la posible paternidad del hijo de Marjorie de Sousa.En ese tiempo que estuvieron distanciados, las indirectas de Baeva continuaron, en una fotografía que compartió Irina, aparecía la maleta de Gabriel Soto, lo que no dejó lugar a dudas y llevó a Geraldine a volver a encararlo, y en esta ocasión reconoció que tenía una relación extramarital.“Es sólo un consuelo, la veo de vez en cuando”, expresó. Ese día (1 de octubre de 2018) Bazán tomó la decisión de divorciarse .Geraldine Bazán compartió una de las indirectas de Baeva, quien en ese momento pedía en redes frenar el cyberbullying, cuando la que lo ejercía, según señala Geraldine, era ella misma.“Qué hermoso desastre estoy haciendo”, posteo la actriz de origen ruso.