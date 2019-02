Irina Shayk dejó de seguir a Lady Gaga en Instagram

Tres días han pasado desde que Lady Gaga y Bradley Cooper actuaron en la gala de los premios Oscar, y desde ese entonces, han generado todo tipo de especulaciones sobre un posible romance entre ellos.La química entre ambos famosos ha sido de los temas más hablados desde el domingo pasado y en medio de todo ese escándalo, la que peor lo ha pasado es Irina Shayk, modelo rusa y esposa del actor.Parece que hasta ella misma tiene sus dudas sobre los rumores que giran entorno de Gaga y Cooper, y tanta ha sido su molestia, que ha dejado de seguir a la cantante en redes sociales.La noticia fue publicada por el tabloide británico The Sun, que asegura que Irina Shayk decidió cortar tal vínculo social desde el domingo, luego de ver a su esposo interpretar Shallow, canción que le valió un premio de la Academia a Lady Gaga.Aunque esta versión no ha sido confirmada, sí es verdad que haciendo una búsqueda en el perfil de Instagram de la modelo, no aparece el nombre de la cantante estadounidense entre ninguna de las 635 personas a las que sigue. Tampoco Lady Gaga sigue a la pareja de su compañero.La noticia se ha dado a conocer a un día de que los paparazzi fotografiaran al matrimonio con evidentes caras de molestia durante una salida por Los Ángeles con su pequeña hija, Lea de Seine.La modelo se mostró molesta con la presencia de la prensa e intentó tapar su rostro de los flashes, al igual que Cooper que se escabulló de las cámaras con su hija en brazos.Un día antes de que estas fotografías fueran tomadas, el comediante David Spade publicó una imagen en su cuenta de Instagram del show brindado por Gaga y Cooper, la cual acompaño de la pregunta "¿Hay alguna posibilidad de que estos dos se estén acostando?". El mensaje de Spade de inmediato se viralizó, tanto así que incluso la ex esposa de Bradley, Jennifer Esposito, comentó el post. Su mensaje fue un simple "Ja".Ese mismo lunes, Gaga añadió más leña al fuego al publicar en su cuenta de Twitter, un mensaje alabando a su compañero de interpretación. “Nada podría ser más especial que compartir este momento en los Oscar con un verdadero amigo y genio artístico”, escribió.Una semana antes de los premios Oscar, la intérprete de “Poker Face” anunciaba que había puesto fin a su compromiso con Christian Carino luego de dos años de noviazgo. Es el segundo compromiso que rompe. El primero fue en julio de 2016, cuando anunció que finalmente no habría boda con Taylor Kinney, con quien llevaba saliendo cinco años.