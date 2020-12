Irma Serrano le llevó serenata a Díaz Ordaz a Los Pinos por venganza

Escuchar Nota

La actrizreveló que por venganza le llevó serenata con mariachi al expresidente finado,, a Los Pinos, donde le cantó “Por tratar a un casado”.El conductor Gustavo Adolfo Infante publicó una entrevista realizada en 2015, con ‘La Tigresa’, donde destacó que nunca se casó porque ninguno de sus ‘hombres’ se lo propuso. Ademáspara poder causar problemas.La vedette subrayó que uno de sus grandes amores fue Díaz Ordaz, con quien encontró protección y el amor que nunca tuvo con su familia, además de brindarle unaDijo que el exmandatario en el tiempo que se mantuvo a su lado, le compró una residencia inmensa donde la visita con frecuencia para vivir su amor.Indicó que, porque no desarrolló su lado maternal, y no por problemas en su matriz como algunos medios lo manejaron en su momento.Irma Serrano en la entrevista agregó que el Pato Zambrano y Poncho De Nigris, no eran su tipo. En esa época sólo se divirtió, pero logró crear una relación incluso con los hijos de Zambrano.Con información de El Imparcial