Iron Maiden cancela conciertos en Japón por el coronavirus

Escuchar Nota

"Hemos sido informados por nuestro promotor japonés que están cancelando todos los shows de sus artistas internacionales hasta el 31 de mayo", escribió la agrupación británica.

"Le enviamos nuestros mejores deseos a la gente de Japón y a todos nuestros fans ahí".



Según informaron en sus redes sociales esta decisión responde a un comunicado por parte de sus promotores "Creativeman productions" quienes han decidido cancelar o posponer diversos shows por el brote del virus.Con su "Legacy of the beast tour" Iron Maiden se presentaría el 19 y 20 de mayo en Tokio y el 22 en Osaka.Esta se suma a otras presentaciones que se han cancelado y en las que estarían los intérpretes de "The trooper" como el Manila pulp summer festival que se realizaría el 16 de mayo y el Download festival que estaba agendado en julio y que ahora se realizará hasta 2021.En ambos festivales Iron Maiden era headliner.