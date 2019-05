Ironiza Espriú ante marcha contra AMLO

El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, ironizó este domingo sobre la marcha que se realizó este domingo en la Ciudad de México y otros estados para manifestar su rechazo a las políticas del Presidente Andrés Manuel López Obrador y pedir su renuncia."Nunca pensé que todos los que están contra AMLO fueran a la marcha, pero sí... , ¡FUERON TODOS¡", escribió en Twitter el titular de la SCT.Tras expresar su opinión mediante la red social, los comentarios contra Jiménez Espriú no se hicieron esperar.Un usuario le respondió que "Es lamentable que un secretario de estado se preste y permita entrar a ese juego de descalificaciones, señor le recuerdo que es el Secretario del Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, no de izquierdas no de derechas sino de TODOS LOS MEXICANOS"."Ahora es un servidor público, realmente triste su reacción, falta de oficio totalmente", tuiteó en respuesta otro usuario.Los participantes de la marcha se pronunciaron en contra de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como la decisión de quitar las estancias infantiles, la Guardia Nacional, entre otros temas.La marcha fue convocada por la organización de Chalecos México y se replicó en Guadalajara, Toluca, Hermosillo, Saltillo, Puebla, Veracruz, Querétaro, Monterrey y Guanajuato.