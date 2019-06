Irresponsable disputa por fertilizantes en Guerrero: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió hoy agilizar el reparto de fertilizantes en Guerrero y calificó como "irresponsable" que existan disputas políticas en ese tema.“Guerrero es el estado con los niveles más altos de desnutrición (...), es muy irresponsable estarnos peleando por la entrega de fertilizante" porque de ello depende la producción de alimentos en dicha entidad, señaló.En su conferencia de prensa matutina, respondió así a una pregunta sobre diferencias del gobierno estatal con el federal sobre los fertilizantes destinados al campo guerrerense.“Es un cambio y hay resistencias por muchas razones”, señaló el mandatario, quien dijo que solicitó al secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, "que se dedique a atender ese tema y se entreguen buenas cuentas".López Obrador dijo que el tiempo apremia, ya que es inminente la época de mayores lluvias en la entidad y si no se entrega el fertilizante no habrá buenas cosechas. Están destinados principalmente a productores de maíz, frijol y arroz.Hace unos días, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, declaró que el problema del fertilizante se presentó de manera innecesaria. En su opinión, el tema es de carácter técnico y no tema de partidos políticos.Detalló que hasta ahora se ha entregado solo el 12 por ciento de las 203 mil toneladas que habían sido distribuídas a estas alturas del año pasado, por lo que se corre el riesgo de que ya no llegue en tiempo a los campesinos.