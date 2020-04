Irrumpe el coronavirus en visita a los 7 templos

Escuchar Nota

El hombre de tez agrietada, pelo cano y escaso, zapatos negros gastados y la mirada al piso,. Buscó la otra puerta. Todas con candado. Desde afuera de las rejas se quitó el sombrero, se persignó y comenzó a orar.y llegó en autobús a Saltillo desde su pueblo La Unión, con la única razón de dar gracias en la Catedral y visitar los siete templos, como lo hace cada año en Semana Santa, pero en esta ocasión no pudo entrar.Él es uno de los pocos saltillenses que estepor la pandemia delAlgunos encontraron las puertas cerradas de los templos en el Centro. Otros abiertas. Incluso en uno hubo reliquia.Apenas se había asomado el sol a la cruz sobrecuando tres corredores llegaron a visitar al Santísimo Cristo. Fueron vistos solo por un par de policías municipales que custodiaban el templo, a quienes les dijeron que era. Se vio bajar a una mujer de pantalón café, pelo grisáceo, blusa con mangas hasta los codos y otra blusa interior azul hasta las mangas. Bajó por la rampa lateral, venía en actitud de oración, y sin cubrebocas.Parecía dirigirse al Ojito de Agua, que cada año abre durante la Semana Santa para que los feligreses acudan al afluente milagroso. Solo alcanzó a escuchar el correr del manantial, porque la puerta permanece cerrada.Solo un adulto mayor se detuvo a quitarse el sombrero y persignarse ante la puerta cerrada. Una mujer llegó a preguntar por alguien del interior del atrio. Le respondieron sin abrir el candado de la reja.Varios fueron los feligreses que llegaron, algunos con cubrebocas, otros no. Un joven con todo y su Gatorade en mano; un adulto mayor, dos señoras y un sujeto que entró arrastrando los pies y salió molesto, vociferando maldiciones y haciendo gestos grotescos.Venía por la banqueta de la calle Juárez, le volvimos a preguntar si estaba recorriendo los siete templos. Volvió a decir que no. Y luego entró a San Francisco.La cuarta iglesia que visita la feligresía es San Esteban. En camino al histórico edificio, aquella reservada mujer de cuerpo delgado y cara en actitud de oraciónCruzó la Plaza de Armas, siguió por la calle Ocampo y apresurada cruzó Allende. Siguió su camino junto a las jardineras del paso peatonal, llegó hasta la entrada de San Esteban, se persignó y entró.CON RELIQUIAAl templo de San Esteban, quizá el más antiguo de Saltillo, los feligreses acudieron porque sus altas puertas estaban abiertas. En la entrada, una beata mujer en cubrebocas daba la bienvenida con voz suave, invitando a usar gel antibacterial y ofreciendo reliquia.Junto a ella estaba un gran canasto, lleno de bolsitas con pan bendito. También cirios pascuales para la Vigila del Sábado y medallitas. Dentro del templo seis o siete feligreses sin cubrebocas, pero manteniendo distancia entre ellos, oraban sentados o de rodillas.“Nomás no vaya a decir que tenemos abierto y damos reliquia, porque viene la autoridad y nos clausura. Ahorita anda el maligno suelto y haciendo el mal, con eso del virus. Por eso la gente necesita de la fe, que las iglesias estén abiertas, para que vengan a rezar”, dijo la mujer.De los templos del Centro, fue el más socorrido.El sexto templo, el más socorrido, el corazón de la Diócesis, la Catedral de Santiago, permaneció cerrado.pero eso no los limitó para orar, aunque fuera de lejecitos.Es el caso de Ramón Estrada Nuncio,se quitó el sombrero y pronunció palabras en voz baja. Ahí estuvo un momento, con la cabeza baja o mirando para todos lados.“Vengo a darle gracias a Dios por la salud, para que todo esté bien en el rancho cuando vuelva. Y a dejar unas limosnitas aunque sea”, dijo el hombre de barba cana y mirada bondadosa. Dice que llegó de ride al Centro.Fue de los pocos que se acercaron a la reja de Catedral para persignarse u orar, aunque fuera de lejecitos, aunque fuera para cumplir.“Es importante venir a cumplir, pero está cerrada la iglesia, mejor me voy a retirar y a ver cuándo podemos volver”, manifestó, quien se quedará con familiares en Saltillo, y volverá en autobús al rancho, sin haber visitado las siete iglesias.Ni siquiera estaba el hombre que pide limosna siempre junto a la puerta principal.El séptimo templo visitado es el del Calvario,A ese lugar llega una gran cantidad de gente cada año, recorriendo los siete templos, porque reciben reliquia.