Irrumpen policías en fiesta infantil; hieren a niño

Guadalajara, Jalisco.- Asistentes a una fiesta infantil en Guadalajara denunciaron que policías municipales los agredieron y dispararon en su contra, en una acción que dejó a un niño herido y dos adultos con golpes.



Amelia Gutiérrez, abuela de unos niños festejados, narró que alrededor de las 21:30 horas del sábado se llevaba a cabo el convivio, para el cual instalaron un trampolín y mesas sobre la calle Abundancia, en la colonia La Federacha.



De acuerdo con la señora, una unidad de la Policía de Guadalajara pidió que se quitara una camioneta y el trampolín en el que jugaban menores de edad, pues bloqueaban la vía, aunque el conductor no esperó y aceleró.



"Pero ándale, dieron el arrancón (los policías) y el niño de 2 años estaba ahí (en el brincolín), entonces por poco lo atropellan y ya no sé quién lo jaló al niño rápido", contó la señora Gutiérrez.



Los asistentes al convivio reclamaron la acción y dieron un manotazo a la unidad, por lo que los agentes bajaron; minutos después llegó una segunda patrulla de la cual bajaron varios agentes.



Testigos indicaron que los policías pelearon con algunos de los presentes, pues presuntamente se querían llevar detenidos.



"Dispararon, le dieron a un niño de aquí de esta casa, ahí en el balconcito, le dieron el balazo en el brazo" lamentó la señora Amelia.



"Los niños y gente grande corrían para acá y corrían para allá, pues bien asustados todos, verdad, por los balazos, porque no... fueron varios balazos, no fue uno ni dos, fue un montón de balazos que aventaron".



En la agresión resultó herido un menor que fue alcanzado por un proyectil de arma de fuego en un brazo, un vecino y un familiar a quien los oficiales le dieron un cachazo.



Los anfitriones acusaron que los uniformados irrumpieron en la vivienda de los menores festejados y amenazaron a los presentes.