Isabel Madow confiesa que se arrepiente de haber participado en ‘Big brother’

Los años le han dado mucha madurez a la modelo y actriz Isabel Madow, quien confesó que hasta la fecha le siguen haciendo bullying por haber sido la sexy ‘secretaria’ de Brozo, así como por su romance durante su estancia en el reality ‘Big Brother’.Isabel aseguró estar arrepentida de haber participado en el reality show que se transmitió en 2003.“Me lo pude haber evitado en mi vida, sí me arrepiento porque me enfermé, aparte no estaba yo preparada emocionalmente para estar en este programa”.Con información de El Gráfico